İcra takibine uğradığı iddiasıyla intihara kalkıştı

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Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, icra takibine düştüğünü iddia eden E.Ç. (38) adlı kadın, 5 katlı apartmanın terasına çıkarak, intihar edeceğini söyledi. E.Ç., polisin 3 saat süren çabasıyla ikna edilerek indirildi.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Tekelioğlu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın terasında meydana geldi. Maddi sorunlar yaşadığı için icra takibine uğradığını öne süren E.Ç. adlı kadın, intihar edeceğini söyleyip, bacağını terastan sarkıttı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, kadını ikna etmek için uzun süre çaba gösterdi. E.Ç. ise olay yerine üst düzey yetkililerin gelmesini istedi. E.Ç., polisin 3 saatlik çabasıyla ikna edilip, terastan indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen E.Ç., polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-09-09 14:46:31



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