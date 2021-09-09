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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalyaspor'un yaş ortalaması 26'ya düştü

İHA

Antalyaspor'un yaş ortalaması 26'ya düştü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer ettiği 13 futbolcuyla kadrosunu büyük ölçüde gençleştirdi. Son transferle birlikte takımın yaş ortalaması 26’ya kadar indi.
Futbolda 20212022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 8 Eylül’de sona erdi. Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor da planladığını bölgelere yerli ve yabancı futbolcu takviyesi yaptı. Kırmızıbeyazlılarının yabancı ve yerli futbolcularda gençlere ağırlık vermesi dikkat çekti. Antalyaspor, 13 futbolcuyu kadrosuna katarken, 18 futbolcuyla yollarını ayırdı.
Sezon öncesi transfer dönemimde kırmızıbeyazlılara gelen futbolcular şöyle:
"Sherel Floranus (23 yaş sağbekSC Heerenveen), Güray Vural (33 yaş sol bekGaziantep FK), Ersin Zehir (23 yaş orta sahaSt. Pauli St.), Doğukan Nelik (21 yaş defans Akhisarspor), Diogo Sousa (23 yaş kaleciSporting CP B), Deni Milosevic (26 yaş orta sahaKonyaspor), Houssam Ghacha (26 yaş sağ kanatES Sétif), Andrea Poli (32 yaş orta sahaBologna), Erkan Eyibil (20 yaş orta saha1.FSV Mainz 05 II), Haji Wright (23 yaş forvetSönderjyske), Enzo Crivelli (26 yaş forvet Başakşehir FK), Berat Onur Pınar (19 yaş sol bekAkhisarspor), Melih Enes Uygun (20 yaş kaleciBodrumspor)."

Antalyaspor ile yolları ayrılan futbolcular ise şu isimlerden oluştu:
"Serdar Gürler (Konyaspor), Enes Sancar Sahin (Kahramanmaraşspor), Adem Metin Türk (Bodrumspor), Lukas Podolski (Grnik Zabrze), Ferhat Kaplan (Adana Demirspor), Dever Orgill (Manisa FK), Ali Eren İyican (Bodrumspor), Cenk Şen (Bodrumspor), Mert Çölgecen (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor), Harun Kavaklıdere (Bodrumspor), Sergen Yatağan (Bodrumspor), Omar Imeri (Bodrumspor), Berkay Arslan (Alanya Kestelspor), Gustavo Blanco Leschuk (Eibar), Ersan Gülüm (Kulüpsüz), Sidney Sam (Kulüpsüz), JeanArmel Drole (Kulüpsüz), Mert Yılmaz (Bursaspor)."

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