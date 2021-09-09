FTA Antalyaspor, yeni sponsorluğuna imza attı

FTA Antalyaspor, yeni bir iş ortaklığı imzası daha attı. Antalya’ya gelen yabancı turistlerin gerek cep telefonu ile konuşma, gerekse internet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik satışa sunulan Tourist Cell Turkey, Antalyaspor’a maddi katkı sağlayacak. İş ortaklığının imza törenine FTA Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile firma yöneticileri Yener Yıldırım ve Halil Canbolat katıldı.

Başkan Aziz Çetin imza töreninde yaptığı konuşmada, Antalyaspor’un marka değerine değer katan ve katmayı vadeden firmalardan birisi ile daha işbirliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Turistlere yönelik sim kartın satışında iş birliği yapıyoruz. Türk turizmi, Antalya ve Antalyaspor için gerek marka değerinin artması, gerekse maddi olarak çok faydalı olacağına inandığımız bir anlaşma. İnşallah daha büyük iş ortaklıklarına da birlikte imza atacağız” dedi.



“Yabancı turistlere yönelik”

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Yener Yıldırım ise yabancı turistlere yönelik kart satışı projelerinde Antalyaspor ile birlikte iş ortaklığı yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. Yıldırım, “Antalyaspor’a maddi anlamda katkı koyacağımıza inanıyoruz. Antalyaspor’umuz için güzel bir sonuç alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu. Firma adına imza törenine katılan Halil Canbolat ise Antalya’nın ülkemizin turizm cenneti olarak en çok turist çeken şehri olduğunun altını çizerek, “Yabancı turistlerin telefon görüşmesi ve internet sağlayıcısı olarak ihtiyaçlarını karşılayacağız. Antalyaspor da bu projeden ek gelir sağlayacak. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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