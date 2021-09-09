Kaş'ta orman yangını (1)

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Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaş'a bağlı Palamut Mahallesi Topuzlar mevkisinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 3 helikopter, 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangının ilk çıktığı bölgede alevlerin kısmen kontrol altına alındığı, ancak 3 farklı noktada daha yangının çıktığı belirtildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-09-09 16:24:08



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