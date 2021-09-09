400 yangınzede çocuğa çanta ve kırtasiye desteği

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yangından zarar gören 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve çanta yardımında bulundu.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 farklı noktada başlayan orman yangınları, sınır ilçeler olan Akseki, Gündoğmuş, İbradı ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçramasıyla Türkiye’nin en büyük yangın felaketi olarak tarihe geçti. Yangından etkilenen bölgelerin ve vatandaşların yaralarının sarılması adına tüm kurumlar çalışmalarını sürdürürken İl Milli Eğitim Müdürlüğü de öğrencilere destek oldu. 20212022 Eğitim ve Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 3 Eylül Cuma günü Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yangından olumsuz etkilenen ilk, orta ve ortaöğretim okullarında eğitim gören 400 öğrenciye kırtasiye malzemesi ve okul çantası dağıtımı gerçekleştirildi.



Öğrencilere çantalarını ve kırtasiye malzemelerini takdim eden İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, dünyada yaşanan tüm sorunların eğitimle çözüleceğine olan inancıyla durmaksızın çalıştıklarını ifade etti. Yangından zarar gören öğrencilerin de yanlarında olduklarını ve fırsat eşitsizliğine müsaade etmeden öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasında üstlerine düşen görevi yerine getireceklerini vurguladı. Yangın bölgesindeki öğrencilerin çanta ve kırtasiye ihtiyaçlarını tespit ettiklerini ve bu sebeple 400 öğrenciye yardımda bulunduklarını belirten Hüseyin Er dün olduğu gibi bugün de, yarın da öğrencilerin yanında olacaklarını söyledi.

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