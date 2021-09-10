Jandarma cinayet zanlısını saklandığı bağ evinde yakaladı

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Antalya'da firari cinayet zanlısı, saklandığı bağ evinde jandarma tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ve Kepez Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timlerince aranan şahısların takibi ve yakalanması çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında ekipler, çocuğu kasten öldürme suçundan uzun süredir firari ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının Duacı Mahallesi'nde kaldığını belirledi. R.K, saklandığı bağ evine düzenlenen operasyonla yakalandı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.K. tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Cezaevine gönderildi.

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