Kepez’de POMEM parkur hazırlık kursları başlıyor

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Kepez Belediyesi’nin Polis Meslek Eğitim Merkezi(POMEM) adayları için her dönem ücretsiz düzenlediği ‘Sınav Parkuru Hazırlık Kursları’ başlıyor.



Kepez Belediyesi’nin 28. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi(POMEM) sınavına katılacak olan adaylara yönelik düzenleyeceği ‘Sınav Parkuru Hazırlık Kursları’ başlıyor. Uzman eğitimciler eşliğinde verilecek kurslara katılmak isteyen adaylar Kepez Belediyesi Spor Kompleksine ait telefon numarasını arayıp istenilen bilgilere ulaşabilecekler. Polis Meslek Eğitim Merkezi’nin(POMEM) Sınav Parkuru Hazırlık Kursları’na katılmak isteyen adaylardan sağlık raporu ile POMEM sınavına başvuru yapmış olmaları şartı aranıyor.

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