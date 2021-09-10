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(ÖZEL) ‘Çöp dökmeye gidiyorum’ diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu

İHA

(ÖZEL) ‘Çöp dökmeye gidiyorum’ diyerek evden çıkan 3 çocuk annesi, 2 gün sonra köy yolunda yürürken bulundu

Antalya’da ‘çöp dökmeye gidiyorum’ diyerek evden ayrılan 3 çocuk annesi Rasile Pardı’dan (36) 2 gündür haber alınamadı. Ailenin hayatından endişe ettiği Pardı, köy yolunda yürürken yolda bulundu.
Kepez ilçesi Emek Mahallesi’nde oturan 3 çocuk annesi Rasile Pardı, dün akşam saatlerinde çöp dökmeye iniyorum diyerek evden çıktı. Pardı’nın çocukları, annelerinin geri dönmemesi üzerine alt kattaki teyzelerini arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine teyzeleri İklime Çetin, market ve parklarda ablasını aramaya başladı. Bir sonuç alamayan Çetin, durumu eniştesi Cevdet Pardı’ya bildirdi. Yanına telefon ya da kişisel bir eşyasını almayan eşinin hayatından endişe eden Cevdet Pardı, polise başvurarak kayıp ilanı verdi. İhbarın üzerine Rasile Pardı’yı arama çalışmaları başlatıldı.

“Çöpe ineceğini söylemiş”
Eşinin 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü belirten Cevdet Pardı, “Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmadık. Polise kayıp başvurumuzu yaptık. Eşim psikolojik tedavi görüyordu. 2 yıldır tedavisi sürüyordu. Hastalığının en iyi dönemindeydi. Ama neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Acaba başına başka bir şey mi geldi. Kendinin gidebileceğini kesinlikle düşünmüyorum. Kavgamız da yok. Evdeki çöp kovalarını boşaltmış ve çöpe ineceğini söylemiş. Çöpler boş. Telefonu küçük çocuğa vermiş oynaması için, ortanca kızım uyuyormuş. Büyük kızım da zaten dershaneye gitmişti” dedi.

“3 kızım var, hepsi perişan durumda”
Eşine de seslenen Pardı, “Sağlıklı olduğunu bildirsin bize. Ne yapmak istediğini bildirsin, şayet sağlıklıysa, başına bir şey gelmediyse. Kesinlikle kendi rızasıyla gittiğini düşünmüyorum. Dönmesini istiyorum. 3 kızım var hepsi perişan durumda” diye konuştu.

“Eğer yaşıyorsa, ne olursa olsun kabulümüz”
Kaybolan Rasile Pardın’ın en son görüştüğü kız kardeşi İklime Çetin ise şunları söyledi:
“Saat 12.00’da ayrıldık. O evine çıkmıştı, bende kızımı okuldan almaya çıkmıştım. Saat 18.30 gibi çocuklardan birisi ‘annem yanında mı teyze’ diye beni aradı. Eve çıktığımda çöpler boştu. Çöpe gitmiştir deyip aşağıya tekrar indim. Marketlere, parklara baktım yoktu. Akşam ezanı okunurken enişteme haber verdim. Ablam eğer yaşıyorsa, ne halde olursa olsun kabulümüz. Dönsün gelsin, her şekilde bağrımıza basarız. Ablamı geri istiyoruz."

Köy yolunda bulundu
Aile 3 çocuk annesi kadının hayatından endişe ederken Rasile Pardı, Kargı Manavgat ilçesi Karabucak Mahallesi yolunda bulundu. Durumun bildirilmesinin ardından aile, Kargı'yı alarak evine döndü. Kargı'nın eve dönmesiyle birlikte ailenin endişeleri de son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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