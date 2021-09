Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sportif faaliyetlerin düzenlemesi, araştırmageliştirme (ArGe) inovasyon etkinliklerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Sportif faaliyetler ve araştırmageliştirme (ArGe) konularının gerçekleştirilmesi amacıyla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) ile Antalya Gençlik ve Spor Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolün imza törenine ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazif Emre Kıldırcı, Konyaaltı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Buğrahan Bozkurt ve Alanya Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Eşref Sarı katıldı.



“Bize düşen çok büyük bir sorumluluklar var”

ALKÜ Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleşen iş birliği protokolünde gençliğin doğru bir şeklide yönlendirmesi gerektiğini ifaden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Bizler gençlerimize sahip çıkmakla yükümlüyüz. Öğrencinin eğitimi üniversiteye kadar belli bir aşamaya geliyor. Ancak üniversite eğitimi ile öğretim iç içe. Ortaöğretimde verilen eğitim üniversitede nihai halini alıyor. Dolayısıyla son dokunuşları yapan yerler üniversitelerdir. Bu minvalde bize düşen çok büyük bir sorumluluk söz konusu” dedi.



“ALKÜ büyük bir potansiyele sahip”

Pandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de olumsuz etkilerinin yaşandığını dile getiren Rektör Kalan, “Covid19 pandemisinden kısa bir süre önce öğrenci topluluklarımızla etkinlikler gerçekleştirmiştik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün desteklerini her daim görüyoruz. Her zaman bize pozitif yaklaşıldı. Biz istiyoruz ki, Gençlik ve Spor Müdürlüğü her zaman üniversitemiz içerisinde olsun. Alanya’da büyük bir potansiyel var. 15 bin öğrencimiz burada. Sizlerin desteği bu noktada bizler için kıymetli. Bir takım spor tesislerinin üniversitemize kazandırmak noktasında Spor Toto Teşkilat Başkanlığıyla görüşmelerimiz var. Çünkü ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi gerçekten büyük bir potansiyele sahip. Olimpiyatlara 108 sporcu katıldı ve bunların 3’ü bizim öğrencimiz. Demek ki desteklenince bir şeyler oluyor” diye konuştu.



“Bir olmaya, birlik olmaya geldik”

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise, “ALKÜ bizim için önemli. Bizler üniversite gençliğinin eğitimöğretim dışında kalan zamanlarına talibiz. Üniversite gençliği olduğu sürece onların değişimine, gelişimine ne kadar katkı koyabilirsek bizim için gururdur. Burada sizlerin desteğinizle akademik liderliğinize, iş birliğine ihtiyacımız var. Gençlerimiz geldikçe, faaliyetler başladıkça; gençlerle buluşma, öğrenci sohbetleri buluşmaları gibi toplantılarımız olacak. Orada öğrencilerin kaynaşmasının yanında gençlik merkezi üyelerimizin bize olan talepleri, istedikleri kurs ya da faaliyetleri projelendirip, Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ilgili birimlere sunacağız. Özellikle sizin iş birliğinize çok ihtiyacımız var. Bunun için bir protokol imzalamak istedik. Her alanda gençliğin hayata hazırlanması, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve sosyalkültürel etkinliklerin düzenlenmesi noktasında her şeyi yapmaya hazırız. Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ekrem Kalan ile üniversitenin içinde, gençlerin gençlik merkezimizle irtibatlanması ve faaliyetleri anlatma noktasında bir gençlik ofisi yapmayı planladık. En kısa zamanda faaliyete geçireceğiz. Bizler buraya bir olmaya, birlik olmaya geldik” şeklinde konuştu.

