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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer’de öğrencilere kırtasiye ve ücretsiz okul servisi desteği

İHA

Kemer’de öğrencilere kırtasiye ve ücretsiz okul servisi desteği

Kemer Belediyesi ana sınıfından 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini ve lise öğrencilerinin servis ücretlerini karşılıyor. Ayrıca Üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs açıyor.
Emekli öğretmen olması dolayısıyla eğitime çok önem verdiğine dile getiren Başkan Topaloğlu, ‘Eğitim varsa gelecek var’ sloganıyla öğrencilere yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

"Mutluyuz"
Kırtasiye yardımının Türkiye’de sayılı belediyelerin yaptığını düşündüğünü ifade eden Ebru Çoban, “Kırtasiye malzemeleri bir aile için büyük külfet olabiliyor” dedi. Vatandaşlardan Meryem Esen ise çocukların baştan sona tüm kırtasiye malzemelerini ücretsiz olarak karşılandığını belirterek, “Kızım kırtasiye malzemelerini görünce çok mutlu oldu. Biz de mutluyuz. Eğitime yaptığı desteklerden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Kemer Belediyesinden çok memnunuz” diye konuştu.

“ Lise öğrencilerinin servis ücretleri Kemer Belediyesi tarafından ücretsiz karşılanıyor”
Başkan Topaloğlu, eğitime yaptığı katkılar kapsamında yaklaşık bin 100 lise öğrencisinin servis ücretlerinin karşılıyor. Kızı Ünal Aysal Anadolu Lisesine giden Oya Sünersoy belediyenin lise öğrencilerine sağladığı ücretsiz servis imkanı ile ilgili yaptığı açıklamada, “Kemer Belediyesi lise öğrencilerine ücretsiz servis imkanı sağlıyor. Bu konuda en büyük pay sahibi Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu. Eğitime yaptığı katkılar herkes tarafından biliniyor. Kendisini eğitime kazandırdığı hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu..

“Kemer’deki ana sınıfından üniversiteye kadar tüm öğrenciler Kemer Belediyesine emanet”
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Pazartesi günü okulların açıldığını belirterek, korona virüssüz bir eğitim yılı dilediğini söyledi. Pandemi döneminde zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, pandemi kurallarına mutlaka uymak gerektiğinin altını çizdi. Topaloğlu, Kemer Belediyesi olarak bugüne kadar üzerlerine düşeni yaptıklarına ve yapmaya da devam ettiklerine değinerek, “Ana sınıfından 8. sınıfa kadar tüm öğrencilerimize kırtasiye malzemelerini dağıttık. Eksik olanları da hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Liseye giden öğrencilerin servislerinin ücretini biz üstleniyoruz. İhalesini yaptık ve öğrencilerimizi evlerinden okula okuldan eve biz taşıyoruz” dedi.

“Üniversiteye hazırlık kursları ücretsiz”
Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz eğitim verdiklerini ifade eden Topaloğlu, “ Gençlerimiz son yapılan sınavda büyük başarı elde ettiler. İstedikleri bölümlere yerleştiler. Öğretmenlerimiz, çocuklarımızı ve velilerini kutluyorum. Kemer’deki ana sınıfından üniversiteye kadar olan tüm öğrenciler Kemer Belediyesine emanet. Tek istediğim şey üniversite okuyan çocuklarımıza burs imkanı sağlamaktı. İki defa meclisten onay aldık ama yasa gereği Sayıştay’dan geri geldi. Başka bir şekilde bu işi çözeceğim. Eğitim varsa gelecek var. Eğitimin olmadığı bir yerde başarı olmaz. Tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları açık olsun” diye konuştu. İfadelerini kullandı.

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