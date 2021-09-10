Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü

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Antalya’da kapalı kasa kamyonette çıkan yangında kamyonetin motor bölümü kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye yangın, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi Yenihal Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan 07 AF 464 plakalı kapalı kasa kamyonette çıktı. Kent merkezine doğru seyir halinde olan kamyonetten henüz belirlenemeyen bir nedenle biranda dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını kenara çekip yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da alevler kısa sürede büyüdü. Çevredeki sürücülerin yangını 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ön kısmı alev topuna dönen araçtan çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında aracın ön kısmı kullanılamaz hale gelirken, kasa kısmı da zarar gördü.

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