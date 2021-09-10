‘Vatandaş Abdi’nin cenazesi toprağa verildi

Çarşamba günü Antalya’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Manavgat’ın Vatandaş Abdi’si, Manavgat’ta toprağa verildi. Kavaklı Mezarlığındaki cenaze merasimine Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve basın mensuplarının aralarında bulunduğu 50 dolayında vatandaş katıldı.

25 yılı aşkın bir süredir Manavgat'ta yaşayan, 4 yıldır gırtlak ve akciğer kanseriyle mücadele eden Manavgat halkının ‘Vatandaş Abdi’ olarak tanıdığı Abdi Işık, tedavi gördüğü hastanede Çarşamba günü yaşamını yitirdi. Işık’ın cenazesi Kavaklı Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Abdi Işık’ın Manavgat Kavaklı mezarlığındaki Cenaze merasimine Van’dan gelen kardeşi, yengesi, Manavgat Belediye başkanı Şükrü Sözen, siyasi parti temsilcileri, Esnaf Odası Başkanı Hasan Özcan, Manavgat’ta görev yapan basın mensupları ve sevenleri katıldı. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından Manavgat’ta görev yapan basın mensupları adına Mehmet Çelikten, Vatandaş Abdi’nin mezarına Türk Bayrağı ve çiçek ektikten sonra gazeteciliğin sembolü olarak kalem, kağıt ve fotoğraf makinesi bıraktı.

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