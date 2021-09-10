Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu devirdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada araçlardan birisi kaldırımdaki enerji panosuna çarparak yerinden sökülmesine neden oldu.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güllük istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Doğan Y.'nin kullandığı 07 ARY 036 plakalı otomobil ile Mithatpaşa Caddesi'nde Demokrasi Bulvarı istikametinden Hisar Caddesi istikametine gitmekte olan Eser G.'nin kullandığı 07 ALU 090 plakalı ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Şans eseri kimsenin burnunun bile kanamadığı kazada, araçlardan bir tanesi kaldırıma çıkıp enerji panolarına çarparak yerinden söktü.



Ticari araç sürücüsü alkollü çıktı

Kazanın ardından yapılan alkol kontrolünde ticari aracı kullanan Eser G.'nin 110 promil alkollü olduğu ayrıca sürücü belgesinin yanında olmadığı belirlendi. Eser G.'ye alkollü araç kullanmaktan bin 339 TL, sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan 314 olmak üzere bin 653 TL para cezası uygulanırken sürücü belgesine de 6 aylığına el konuldu.

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