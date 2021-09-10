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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya’da yol yapım çalışmaları

İHA

Alanya’da yol yapım çalışmaları

Alanya Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü yol genişletme ve asfalt hazırlığı çalışmaları Elikesik, Yeniköy ve Kayabaşı Mahallelerinde devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in asfalt programına aldığı Yeniköy ve Kayabaşı bağlantı yolunun 2 kilometrelik kısmında yol genişletme ve asfalt hazırlığı olarak çalışma yürütüyor.

“Elikesik Mahallesi Yandılar Sokak’ta 2 kilometrelik asfalt”
Elikesik Mahallesi’nde de asfalt hazırlığına devam eden Alanya Belediyesi, Yandılar Sokak’ta 2 kilometre yolu asfalt için hazır hale getiriyor. Aynı zamanda Elikesik Mahallesini Konaklı’ya bağlayan yolun önümüzdeki hafta asfaltlanması planlanıyor.

“5 ayrı ekip yaz başından bu yana sahada”
Alanya Belediyesi’nin doğudan batıya, merkezden yaylalara uzanan çok geniş bir coğrafyada, vatandaşların refahı ve kaliteli bir ulaşım için tüm gücü ile hizmet verdiğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Şu an doğuda, batıda, merkez, kırsal ve yaylalarımızda 5 ayrı yol ve asfalt ekibi ile yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yeni yollar açılırken mevcut yollarda genişletme ve altyapı yapıyoruz. Diğer yandan asfalt programına aldığımız yaklaşık 200 kilometre yolda asfalt ve asfalt hazırlığı çalışmasını sürdürüyoruz. Yol ve asfaltlama noktasında tüm bu çalışmalarımızı sezon sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Yaklaşık iki ay sonra bu bölgelerimiz özverili bir çalışmanın örneği olarak ortaya çıkacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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