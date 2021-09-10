Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Camıkırığı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K'nin (64) kullandığı 07 FLG 88 plakalı otomobil, plakası olmayan Hüdayi Güngör'ün kullandığı motosiklete çarptı. Kazada Hüdayi Güngör (35) ağır yaralandı. 112 Ambulansı ile Kumluca Devlet Hastanesine kaldırılan Hüdayi Güngör, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil kullanıcısı A. K polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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