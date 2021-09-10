Antalya’da düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Manavgat ilçesinde gün içinde zaman zaman yağmur etkili olurken, Altınyaka Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangın bölgesine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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