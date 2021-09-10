Manavgat'ta orman yangını



Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesi Altınkaya Mahallesi'ndeki ormanlıkta yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürerken, yangının yıldırım düşmesi nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

Manavgat´ın Altınkaya Mahallesi´nde saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yerleşim yerine uzak bir bölgede çıkan yangını söndürme çalışmalarına, havadan yangın söndürme helikopterleri, karadan da Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ediliyor. Bölgeye öğleden sonra yağmur yağdığı, yangının yıldırım düşmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Manavgat´ta geçen 28 Temmuz´da 4 ayrı yerde çıkan orman yangını 10 günde söndürülürken müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel sevk edilmişti. Türkiye´nin en büyük yangını olarak kabul edilen yangında 75 bin hektar ormanlık ve tarım arazisi zarar görürken 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri de yanarak kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-09-10 19:05:18



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