Antalya’da yangın gecekonduyu küle çevirdi

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Antalya'da tek katlı gecekondu çıkan yangında kül oldu.

Olay, saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi 4810. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba ve kızının yaşadığı müstakil evden yükselen dumanlar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Evde bulunan genç kızın çakmakla oynaması üzerine çıktığı iddia edilen yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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