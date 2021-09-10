Korkuteli ilçesinde ilk doğalgaz ateşi yandı Hatların döşendiği mahallelerde 13 Eylül itibarıyla doğalgaz kullanımı başlayacak

Korkuteli ilçesinde doğalgazın ilçeye getirilmesi çalışmaları kapsamında Belediye önünde ilk doğalgaz test ateşi yandı.

Korkuteli Belediyesi önünde yapılan testte Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar, MHP İlçe Başkanı Medine Yapılmışev ve doğalgaz firması bölge direktörü Mehmet Akif Tulukcu ilk deneme ateşini yaktılar.

Korkuteli Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, “ Çok uzun yıllardır Korkuteli’mizin doğalgaza kazandırılması ile ilgili devletimizin ve hükümetimizin çalışmaları var. Cumhur ittifakının istek ve talepleri ile normal şartlarda 20222023 için planlanan doğalgaz, Enerji Bakanımız ile yaptığımız görüşmeler sonrası bu yıla çekilmişti. Normalde 3 mahalleydi ancak bunu 5 mahalleye çıkarttık. Tamamlanan hatlarımıza doğalgazımız verildi. Daha önce 30 ekim olarak planlanan tarihi 13 Eylül Pazartesi gününe çektik. Bu tarih itibariyle evlerinde doğalgaz sistemi bulunan hatları döşenmiş tüm abonelere doğalgazımızı vereceğiz” dedi.

Korkuteli ilçe kaymakamı Ömer Çimşit ise Korkuteli ilçesinin uzun zamandır en büyük hallerinden birisi olan Doğalgaz’a her geçen gün daha da yaklaştığını söyledi. Uzun zamandır caddelerde, sokaklarda hummalı çalışmalar yürütüldüğünü ve bugün ilk ateşin yakıldığını söyleyen Kaymakam Cimşit çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Korkuteli’nde planlanan 64 kilometrelik hattın 44 kilometresi tamamlandı. Ekim sonuna kadar ana hatların bitirilmesi planlanırken bu yıl 11 bin konuta doğalgaz sağlanması hedefleniyor.

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