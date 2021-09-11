Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması

DHA

Ticaret ve sanayi odalarından yangın dayanışması


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 binden fazla evin hasar gördüğü orman yangını nedeniyle düzenlenen kampanyada, birçok ilden odalar ve firmalar tarafından 5 milyon TL'ye yakın değerde ev eşyası geldi. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin de kampanyanın 6 ay daha süreceğini açıkladı.
Manavgat'ta 28 Temmuz'da başlayıp, 10 gün süren, yerleşim yerleriyle birlikte 75 bin hektar alanın küle döndüğü büyük yangın sonrası yaralar sarılıyor. Kurumsal olarak ilk olarak nakdi yardımı başlatan ve sonra AFAD'ın kampanyasına devreden Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, evleri yananların eşyalarının karşılanması için de Türkiye genelinde ayni yardım kampanyası düzenliyor. Birçok ilden şu ana kadar odalar ve firmalar tarafından halı, buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, yemek takımı, su ısıtıcı, battaniye, jeneratör, ev mobilyaları, yatak, kanepe, baza ve çeşitli mutfak malzemeleri olmak üzere gibi ev eşyaları gönderildi.
KAMPANYA 6 AY SÜRECEK
Türkiye'deki birçok ticaret ve sanayi odası ve üye firmalarından TIR ve kamyonlarla yaklaşık 5 milyon TL değerinde ayni yardım gönderilen bölge için kampanya, 6 ay daha devam ettirilecek. Yangın için açılan ilk kampanyayı Antalya Valiliği adına oda olarak yangının 3'üncü günü başlattıklarını belirten ATSO Başkanı Davut Çetin, "O kampanyaya biz TOBB olarak 5 milyon TL bağışladık daha sonra diğer odalar ve firmalardan gelen bağışlarla 10 milyon lirayı buldu. 6,5 milyon TL'sini Manavgat'ta zarar gören işyerlerine dağıttık sonrasında da Cumhurbaşkanlığı talimatıyla hem yangın hem sel felaketleri olunca genel kampanyaya aktarıldı ama oradakinin bir kısmı da yine oradaki iş yerlerine dağıtılmaya devam edilecek" dedi.
TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN DESTEK
ATSO olarak valilik izniyle bir de ayni kampanya başlattıklarını belirten Çetin, "Bu şekilde yardım kampanyası açan da tek kurumuz. Bir aydır devam ediyor ve 6 ay daha sürecek. Şu anda epey bir malzeme geldi ve 6 bin metrekare depo bulduk ve oraya malzemeleri indiriyoruz. Bir taraftan da ihtiyacı olan ilçelerde, kaymakamlıklardan gelen talepleri karşılamaya başladık. Kayseri ve Kocaeli sanayi odaları, İstanbul Deniz Ticaret Odası, İnegöl, Kumluca Ticaret Borsası ve ticaret sanayi odaları ve bizim üye firmalarımızdan ciddi malzeme geldi. Şu anda onları toparlıyoruz. Kayseri'den de malzemeler gelmeye devam ediyor" diye konuştu.
Ev eşyaları gelmeye devam ederken, kurulan 300 konteynerdeki ailelere dağıtımların yapıldığını, evler hazırlandıktan sonra da yerleşenlere yine malzemelerin teslim edileceğini kaydeden Başkan Çetin, şu ana kadar Antalya'ya gönderilen ayni yardımların tutarının ise 5 milyon TL civarında olduğunu ve gelmeye de devam ettiğini söyledi. Çetin, bölgedeki evler için beyaz eşya, mobilya, ev tekstili, giysi gibi bireysel yardımların da yapıldığını belirtti. 
'KÖYLÜ KENDİ YAPMAK İSTİYOR'
Yangında 3 bine yakın evin hasar gördüğünü, 1380'inin tam hasarlı ve yıkılması gereken bina olduğunu belirten ATSO Başkanı Çetin, "Köylüler TOKİ'den ziyade evlerini kendileri yapmak istiyor. Biraz daha kendi isteklerine göre, çünkü bu evlerin bir kısmının altında veya yanında ahırlar var ve kendi istedikleri şekilde yapmak istiyorlar. 'Evlerin tespiti yapılsın, ne kadar ödenecekse ödensin, biz evleri kendimiz yapalım' beklentileri var. Hem biraz daha hızlı olur belki. Bir de sosyal hayatları açısından yaşadıkları yerlerde kalmak istiyorlar. Bunları bakanlarımıza da ilettik" dedi. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-09-11 09:48:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çakmakla oynadığı sırada evi yaktı
YEREL HABERLER Çakmakla oynadığı sırada evi yaktı
Korkuteli ilçesinde ilk doğalgaz ateşi yandı Hatların döşendiği mahallelerde 13 Eylül itibarıyla doğalgaz kullanımı başlayacak
YEREL HABERLER Korkuteli ilçesinde ilk doğalgaz ateşi yandı Hatların ...
Antalya’da yangın gecekonduyu küle çevirdi
YEREL HABERLER Antalya’da yangın gecekonduyu küle çevirdi
Evinin önünde başından vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Evinin önünde başından vurularak öldürüldü
Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Aynı yerde 3'üncü kez intihara kalkıştı
Manavgat'ta orman yangını
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını
Antalya’da düşen yıldırım orman yangınına sebep oldu Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya’da düşen yıldırım orman yangınına sebep ...
Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ucunda polise zor anlar yaşattı Şahsın aynı bölgede 6 ve 1 yıl önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Biriken nafaka borçlarıyla başa çıkamadı, falezlerin ...
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını ...
Adli tıp 'ölümde darp yok' dedi, savcı 'müebbet' istedi
YEREL HABERLER Adli tıp 'ölümde darp yok' dedi, savcı 'müebbet' ...
Alanya’da yol yapım çalışmaları
YEREL HABERLER Alanya’da yol yapım çalışmaları
Alanya’da pompalı tüfekle saldırı güvenlik kamerasında Ayağından vurduğu adamı yerde dakikalarca tekmeledi
YEREL HABERLER Alanya’da pompalı tüfekle saldırı güvenlik ...
Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri enerji panosunu devirdi
YEREL HABERLER Alkollü sürücünün karıştığı kazada araçlardan biri ...
Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 bin lira ceza
YEREL HABERLER Antalya'da havadan trafik denetimi; 65 sürücüye 45 ...
‘Vatandaş Abdi’nin cenazesi toprağa verildi
YEREL HABERLER ‘Vatandaş Abdi’nin cenazesi toprağa verildi
7 ayda 112’ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının yüzde 57’si gereksiz 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleşti
YEREL HABERLER 7 ayda 112’ye gelen 2 milyon 510 bin 860 çağrının ...
Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
YEREL HABERLER Seyir halindeki kamyon alev topuna döndü
Muratpaşa Belediyesi’nin bütçe oylaması uzatıldı
YEREL HABERLER Muratpaşa Belediyesi’nin bütçe oylaması uzatıldı
Kemer’de öğrencilere kırtasiye ve ücretsiz okul servisi desteği
YEREL HABERLER Kemer’de öğrencilere kırtasiye ve ücretsiz okul ...
Kumluca Kaymakamı Kolsuz: "Korona belirtisi olan çocukları saklamayın ve okula göndermeyin”
YEREL HABERLER Kumluca Kaymakamı Kolsuz: "Korona belirtisi olan ...
Genç işsizliğine karşı ANTGİAD’dan yeni proje ANTGİAD Başkanı Sert: “Gençler çalışmadan ekonomik hedefler gerçekleşemez”
YEREL HABERLER Genç işsizliğine karşı ANTGİAD’dan yeni proje ANTGİAD ...
Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
YEREL HABERLER Tartıştığı öğretmen komşusunu kalçasından bıçakladı
Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından bıçaklandı Öğretmen hastaneye kaldırılırken, şüpheli kadın ikametinde gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kadın öğretmen, kadın komşusu tarafından ...
ALKÜ ile Ruse Üniversitesi arasında iş birliği
YEREL HABERLER ALKÜ ile Ruse Üniversitesi arasında iş birliği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.