Aspendos 28. kez opera severlere kapılarını açtı Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" operası sahnelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 28. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde "Madama Butterfly" oyunu sergilendi.

Aspendos Antik Tiyatro'da düzenlenen ve 4 Eylül’ de 4. Murat operasıyla başlayan festival, bu kez de Japon kızı Cio Cio San ile Amerikan subayı Pinkerton'un aşklarının anlatıldığı "Madama Butterfly" operası ile opera sevenleri ağırladı. Ünlü besteci Giacomo Puccini'nin, Madama Butterfly'ın yaşadığı acıklı hayatını anlatıldığı operayı rejisör Yiğit Günsoy sahneye koydu.

Tulio Gagliardo Varas yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası tarafından sergilenen operanın koro şefliğini Mahir Seyrek yaptı.

Japon ve Amerikan kültürlerinin buluştuğu oyunda, umutsuzluk, acı, gururu ve imkansız aşkı yaşayan "Madama Butterfly"ı Güney Koreli konuk sanatçı soprano Lilla Lee, yaşama devam etmeyi seçen Pinkerton'u ise tenor Erdem Erdoğan seslendirdi.

Tenör Erdem Erdoğan yaptığı açıklamada, “ 28. Aspendos Ulusal Opera ve Bale Festivali kapsamında Giacomo Puccini'nin Pinkerton'un rolünü seslendiriyorum. Aspendos’ta şarkı söylemek çok heyecan verici. Daha önceki yıllarda da konser yapma şansı elde ettim. Burası dışardan bakıldığında devasa gözüküyor. Bir şarkıcı olarak her şey çok büyük geliyor ama sonra ağzınızı açtığında binlerce yıl önce yapılmış bir yapının aslında ne kadar mantıklı yapıldığı ve şarkıcıyı ne kadar yardım ettiği ortaya çıkıyor. Burada şarkı söylemekten son derece mutluyum, heyecan verici. Özellikle bu pandemi dönemini baz alırsak. Umarım pandemi bir an önce biter ve daha dolu sahnelerde konserlerimizi yapma imkanı buluruz” dedi.

Sergilenen oyunda Sharpless'i Serhat Konukman, Suzuki'yi Medine Tuganova, Goro'yu Fatih Şanal, Bonzo'yu Toygarhan Atuner, Yamadori'yi Mehmet Ali Tutar, Kate'yi Tuğçe Oğuzülgen, komiseri Erdi Can Aybaş ve nikah memurunu ise Enis Ok canlandırdı.

Yerli ve yabancı çok sayıda sanatseverin izlediği opera, izleyenlerden tam not aldı.

İzleyenlerden Mazlume Ciğerci, “Aspendos’u çok iyi biliyorum. Sadece ortam için gelinebilir. Üstüne böyle opera bale olunca. Bu yıl 28.’si düzenleniyor, son derece güzel. Her sene muhakkak gelmeye çalışıyorum. Grup olarak geldik, genelde yurt dışından yabancı olarak geliniyor ama yerli az” şeklinde konuştu.

"Çok beğendik"

Opera izlemeye gen bir çift ise, “Aspendos bölgesini daha önce gezmeye gelmiştik. Çok beğendik, harika bir atmosfer. Bura da opera ve bale günlerinin olması harika. Bu yüzden etkinlik çok iyi bir hava katmış oldu. Bu kadar yoğunluk olabileceğini düşünmüyorduk. Gelince çok şaşırdık, çok beğendik. 2 yıldır Alanya bölgesinde yaşıyoruz. Misafirliğe gelen akrabalarımıza, arkadaşlarımızı gezme amaçlı getiriyoruz, kendimiz de gelmiş oluyoruz haliyle. Geçen yıl pandemi haliyle çok fazla fırsat vermedi. Geçtiğimiz yıla göre insan popülasyonu çok iyi durumda. Geçen yıl bizim gibiydi bomboştu. Böyle bir organizasyonun olması gerçekten çok güzel, devamını bekliyoruz” diye konuştu.

