Antalya’da düşen yıldırım, 4 hektarlık ormanı yaktı Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Köprülü Kanyon Milli parkı sınırları içerisindeki Yangın 6 helikopter ve 1 uçak müdahale etti.

Manavgat ilçesinde dün zaman zaman etkili olan yağmur sırasında Altınyaka Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda yangın çıktı. Alevler bir anda yayılırken, ihbar üzerine yangın bölgesine 2 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangının rüzgarın etkisiyle büyümesi üzerine bölgeye 4 helikopter ve 1 uçak takviyesi yapıldı. Gece boyu devam eden ve 4 hektarlık orman arazisinin zarar gördüğü yangın, sabaha karşı kontrol altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.