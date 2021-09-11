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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobili ile midibüs kazasında 1 kişi yaralandı

İHA

Otomobili ile midibüs kazasında 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, Serik ilçesine bağlı Boğazkent Mahallesinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Öz'ün kullandığı 07 ADV 285 plakalı otomobil ile Kadir Üresin'in kullandığı 32 DK 333 plakalı midibüs kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Öz, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralı olarak ambulansla Serik devlet hastanesine götürüldü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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