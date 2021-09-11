(Özel) Kontrolden çıkan otomobil köprü ayağına ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi Çalan telefona bakan polis memurunun annesine hastaneye kaldırıldığı haberini verdiği yaralı yolda hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprülü kavşağın ayağına çarpması sonu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün alkollü olduğu tespit edilen ve otomobilin hurdaya döndüğü ve bir kişinin araç içinde sıkıştığı kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Manavgat Çevreyolu Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Doğukan Çetin’in kullandığı 34 DAH 14 plakalı Ford marka otomobilin Alparslan Türkeş kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve trafik levhalarını yıktıktan sonra köprülü kavşağın beton ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan 4 kişi vatandaşların 112 sağlık ekibi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekibinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Araçta şoförün sağında yolcu olarak bulunan ve kaideye çarpan tarafta bulunan Eyüp Akın, 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yolda yaşamını yitirdi. Aracı kullanan Doğukan Çetin ile araçta yolcu olarak bulunan Burakhan Geçili ve Cuma Açıkgöz Manavgat’ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Cuma Açıkgöz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, araç sürücüsünün yapılan kontrolünde 161.8 promil alkollü olduğu belirlendi.



Çalan telefona polis cevap verdi

Kazanın ardından kazada ağır yaralanıp hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden Eyüp Akın'ın çalan telefonuna polis memuru cevap verdi. Annesi olduğunu söyleyen telefonun diğer ucundaki kişiye, oğlunun bir kaza geçirdiğini, durumunun iyi olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

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