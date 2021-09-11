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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

İHA

11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

Antalya’nın Finike ilçesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen bir operasyonda, 11 ayrı suçtan yakalama ve arama kaydı bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Finike İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 20. JASAT timi 18. JASAT timi, Finike İstihbarat Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Finike Turunçova Mahallesi'nde icra edilen operasyonda; 11 ayrı suçtan yakalama ve arama kaydı bulunan S.Ç. isimli şahıs yakalandı.
Olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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