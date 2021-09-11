Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da tarlada başlayan yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle yakındaki ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü.

Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi'nde, saat 14.30 sıralarında tarlada başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek, otluk ve çalılık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazözler sevk edildi. Yangın, yakındaki sera ve evlere sıçramadan, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-09-11 17:26:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.