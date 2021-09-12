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Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı

DHA

Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı Ağustos ayı sıcaklık analiz raporuna göre, son 50 yılın en sıcak 6'ncı Ağustos'u kayıtlara geçti. En yüksek sıcaklık, 47,5 derece ile Cizre'de yaşandı. Büyük yangınların yaşandığı Manavgat, Marmaris başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'de 22 noktada yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İklim ve İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü, 2021 yılı Ağustos ayı ortalama sıcaklıklarına ilişkin analizlerin yer aldığı raporu paylaştı. 1981-2010 normalleri ile geçen yıla göre karşılaştırmaların yapıldığı bu yılın ağustos ayında, önceki aylarda olduğu gibi sıcaklıkların hem normaline hem de geçen seneye göre arttığı gözlendi.
BU YIL 1,5 PUAN ARTIŞ YAŞANDI
Rapora göre, 2021 yılı Ağustos ayında ortalama sıcaklıklar, yurdun batı ve güney kıyıları ile kuzey doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. Diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Uzun yıllar 24,5 derece olan ağustos ayı ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 26 derece oldu.
EN DÜŞÜK SICAKLIK KANGAL'DA
Ağustos ayında en düşük sıcaklık 5,2 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 47,5 dereceyle Cizre'de tespit edildi. Uzun yıllar ortalamasına göre 1,5 derece sıcaklık farkının bulunduğu 2021 yılı Ağustos ayı, son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Son 50 yılın en sıcak Ağustos'u ise 27 derecenin üzerine çıktığı 2010'da yaşandı, diğer en sıcak Ağustos ayları da sırasıyla 2006, 2014, 2008 ve 2016 yıllarında oldu.
MARMARA'DA 2 DERECELİK ARTIŞ
Marmara'da ortalama sıcaklıklar, Bilecik ve Lüleburgaz haricindeki tüm bölgede mevsim normalleri üzerinde yaşandı. 23,9 derece olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 25,9 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 13 dereceyle Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 40 derece Uzunköprü'de ölçüldü.
EGE'DE 2,2 DERECE YÜKSELDİ
Ege'de ortalama sıcaklıklar Kütahya, Afyonkarahisar, Tavşanlı, Emirdağ haricinde bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde oldu. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 25,8 dereceyken, bu rakam 2021 Ağustos ayında 28 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 9 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık ise 45,5 dereceyle Marmaris'te tespit edildi.
AKDENİZ'DEKİ ARTIŞ 1,9 DERECE
Akdeniz'de ortalama sıcaklıklar Beyşehir, Antakya, Göksun, Elmalı, Mut, Erdemli çevrelerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. 26,9 olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 28,8 dereceye çıktı. En düşük sıcaklık 8,4 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık 46,1 dereceyle Köyceğiz'de ölçüldü.
İÇ ANADOLU'DA 1,1 DERECE ARTTI
İç Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Çankırı, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale, Polatlı çevrelerinde mevsim normalleri üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22 derece kayıtlara geçti, bu rakam 2021 Ağustos ayında 23,1 dereceye çıktı. En düşük 5,2 derece Kangal'da, en yüksek 39,4 derece Kırıkkale ve Polatlı'da oldu.
KARADENİZ'DE 1,3 DERECE
Karadeniz'de ortalama sıcaklıklar Akçakoca, Bartın, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Samsun, Artvin, Düzce, Çorum, Osmancık çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. 22,4 olan Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı, 2021 Ağustos ayında 23,7 dereceye çıktı. En düşük 9,2 derece Kastamonu'da, en yüksek 41 derece Boyabat'ta ölçüldü.
DOĞU ANADOLU 1,1 DERECE YÜKSELDİ
Doğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Van, Bingöl, Karakoçan, Solhan, Malazgirt, Palu, Doğanşehir çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,8 derece olurken, bu rakam 2021 Ağustos ayında 23,9 dereceye çıktı. En düşük 6,5 derece Sarıkamış'ta, en yüksek sıcaklık ise 40,8 derece Palu'da yaşandı.
GÜNEYDOĞU'DA 1,1 DERECELİK ARTIŞ
Güneydoğu Anadolu'da ortalama sıcaklıklar Siirt, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Mardin, Şırnak, Cizre, Ceylanpınar çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 30,3 derece olurken, bu rakam 2021 Ağustos ayı 31,4 dereceye çıktı. En düşük 16,6 derece Birecik'te, en yüksek 47,5 derece Cizre'de tespit edildi.
YANGIN BÖLGELERİNDE EKSTREM SICAKLIK
Bu yılın Ağustos ayında 22 istasyonda yeni ekstrem (maksimum) sıcaklık gerçekleşti. Ekstrem sıcaklık gerçekleşen il ve ilçelerin büyük kısmı Ege ve Akdeniz bölgelerinde. Büyük orman yangınlarının yaşandığı Manavgat, Marmaris ve çevreleri de ekstrem sıcaklık yaşanan noktalar arasında. Ekstrem sıcaklık ölçülen yerler ise şöyle; Tekirdağ, Çanakkale, Akhisar, Manisa, Aydın, Datça, Marmaris, Dursunbey, Bergama, Ödemiş, Nazilli, Milas, Dalaman, Fethiye, Antalya, Finike, Kaş, Eğirdir, Köyceğiz, Manavgat, Demre ve Gazipaşa.
Bu yılın 8 aylık dönemine bakıldığında ise Mart ayı haricindeki tüm aylarda sıcaklıklarda, hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yıla göre ciddi artışlar yaşandı. Ayların bu yılki ortalama sıcaklık değerleriyle uzun yıllar ortalamasına göre değişimleri şöyle; 5,4 derece olan Ocak ayındaki artış 2,7 derece. 6,2 derece olan Şubat ayındaki artış 2,8 derece. 7 derece olan Mart ayında 0,1 derece düşüş yaşandı. 13,4 derece olan Nisan ayındaki artış 1,3 derece. 19,3 derece olan Mayıs ayındaki artış 2,6 derece. 21,8 derece olan Haziran ayındaki artış 0,5 derece. 26,3 derece olan Temmuz ayındaki artış 1,8 derece. 26 derece olan Ağustos ayındaki artış 1,5 derece. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-09-12 10:55:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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