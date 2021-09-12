Osman Gazi Kütüphanesi 15 Eylül’de açılıyor

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı için yatırım programına aldığı16 kütüphane arasında yer alan Osman Gazi Kütüphanesi’ni 15 Eylül’de kitapseverlerle buluşturuyor.

Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023’te 16 kütüphane açmayı hedefleyen Kepez Belediyesi, altıncı kütüphanesini de açılışa hazır hale getirdi. Kepez Belediyesi, altıncı kütüphaneyi ilçenin doğu yakasında yer alan Sütçüler Mahallesi’nde açıyor. Belediyenin sosyal tesisi olan Sütçüler Caddesi’ndeki Osman Gazi Semt Konağı’nın bir bölümü kütüphaneye dönüştürüldü. Semt kütüphanesi şeklinde tasarlanan ve 5 bin kitap kapasitesi bulunan kütüphanenin yapımı tamamlandı. Gençleri ve çocukları kitapla buluşturacak olan tesisinin açılış töreni 15 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında bulunan Osman Gazi Kütüphanesi ile öğrenciler ders çalışabilecekleri bir mekana da kavuşmuş olacak.



“Tütüncü, açılış öncesi kütüphanede”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, açılış öncesi semt kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Kütüphane alanını gezen Tütüncü, eğitim tesisinin tasarımında gördüğü eksikleri, Başkan Yardımcıları Sebahat Adanır ve Mustafa Özsoy’a ileterek, giderilmesini istedi.

Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada belediyenin sosyal tesislerinden biri olan Osman Gazi Semt Konağı’nın, bölge için önemli bir sosyalleşme alanı olduğunu söyledi.



“Osman Gazi Kütüphanesi”

Bu sosyal tesisin içerisinde bir semt kütüphanesi oluşturduklarını aktaran Başkan Tütüncü, “Bölgenin gençlerine ve öğrencilerine hem ders çalışılacakları güzel bir mekan hem de kitap okuyabilecekleri şık, güzel, zengin bir kütüphane armağan ediyoruz. Osman Gazi Kütüphanemiz, gençlerimize ve çocuklarımıza hem kitap okumayı sevdirecek hem de onları kitapla buluşturacak. Bu kütüphane ile bölgenin gençleri ve öğrencileri için de ders çalışabilecekleri nezih bir ortam meydana getiriyoruz” dedi.



“Cumhuriyet’in 100. yılına 16 kütüphane”

Tütüncü, Cumhuriyet’in 100 yılının kutlanacağı 2023 yılının sonuna kadar ilçeye 16 kütüphane kazandırmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bu kütüphanelerin içerisinde semt kütüphaneleri, araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri ve çocuk kütüphaneleri var. Özetle birçok farklı konsepte kütüphaneler yapıyoruz. Bu ülkenin gençlerini bilgiyle, bilimle, tasarımla buluşturmaktan, onları kültür ve sanatın değişik alanlarında söz sahibi yapmaktan mutluluk duyan bir belediyeyiz. Gençlerimiz iyi yetişsinler ki, onların geleceğinden emin olalım” diye konuştu.



“Açılış 15 Eylül’de”

Osman Gazi Kütüphanesi’nin açılışını 15 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'da gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “Bu tarihten itibaren bu güzel kütüphanemiz raflarında kitaplarıyla, müthiş ders çalışma ortamlarıyla sevgili öğrencilerimizin, kıymetli gençlerimizin ve mahallemizde kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.