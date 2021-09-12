Osman Gazi Kütüphanesi 15 Eylül’de açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osman Gazi Kütüphanesi 15 Eylül’de açılıyor

İHA

Osman Gazi Kütüphanesi 15 Eylül’de açılıyor

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı için yatırım programına aldığı16 kütüphane arasında yer alan Osman Gazi Kütüphanesi’ni 15 Eylül’de kitapseverlerle buluşturuyor.
Cumhuriyet’in 100. yılının kutlanacağı 2023’te 16 kütüphane açmayı hedefleyen Kepez Belediyesi, altıncı kütüphanesini de açılışa hazır hale getirdi. Kepez Belediyesi, altıncı kütüphaneyi ilçenin doğu yakasında yer alan Sütçüler Mahallesi’nde açıyor. Belediyenin sosyal tesisi olan Sütçüler Caddesi’ndeki Osman Gazi Semt Konağı’nın bir bölümü kütüphaneye dönüştürüldü. Semt kütüphanesi şeklinde tasarlanan ve 5 bin kitap kapasitesi bulunan kütüphanenin yapımı tamamlandı. Gençleri ve çocukları kitapla buluşturacak olan tesisinin açılış töreni 15 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nin hemen yanı başında bulunan Osman Gazi Kütüphanesi ile öğrenciler ders çalışabilecekleri bir mekana da kavuşmuş olacak.

“Tütüncü, açılış öncesi kütüphanede”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, açılış öncesi semt kütüphanesinde incelemelerde bulundu. Kütüphane alanını gezen Tütüncü, eğitim tesisinin tasarımında gördüğü eksikleri, Başkan Yardımcıları Sebahat Adanır ve Mustafa Özsoy’a ileterek, giderilmesini istedi.
Başkan Tütüncü, yaptığı açıklamada belediyenin sosyal tesislerinden biri olan Osman Gazi Semt Konağı’nın, bölge için önemli bir sosyalleşme alanı olduğunu söyledi.

“Osman Gazi Kütüphanesi”
Bu sosyal tesisin içerisinde bir semt kütüphanesi oluşturduklarını aktaran Başkan Tütüncü, “Bölgenin gençlerine ve öğrencilerine hem ders çalışılacakları güzel bir mekan hem de kitap okuyabilecekleri şık, güzel, zengin bir kütüphane armağan ediyoruz. Osman Gazi Kütüphanemiz, gençlerimize ve çocuklarımıza hem kitap okumayı sevdirecek hem de onları kitapla buluşturacak. Bu kütüphane ile bölgenin gençleri ve öğrencileri için de ders çalışabilecekleri nezih bir ortam meydana getiriyoruz” dedi.

“Cumhuriyet’in 100. yılına 16 kütüphane”
Tütüncü, Cumhuriyet’in 100 yılının kutlanacağı 2023 yılının sonuna kadar ilçeye 16 kütüphane kazandırmayı hedeflediklerini kaydederek, “Bu kütüphanelerin içerisinde semt kütüphaneleri, araştırma kütüphaneleri, halk kütüphaneleri ve çocuk kütüphaneleri var. Özetle birçok farklı konsepte kütüphaneler yapıyoruz. Bu ülkenin gençlerini bilgiyle, bilimle, tasarımla buluşturmaktan, onları kültür ve sanatın değişik alanlarında söz sahibi yapmaktan mutluluk duyan bir belediyeyiz. Gençlerimiz iyi yetişsinler ki, onların geleceğinden emin olalım” diye konuştu.

“Açılış 15 Eylül’de”
Osman Gazi Kütüphanesi’nin açılışını 15 Eylül Çarşamba günü saat 18.00'da gerçekleştireceklerini aktaran Başkan Hakan Tütüncü, “Bu tarihten itibaren bu güzel kütüphanemiz raflarında kitaplarıyla, müthiş ders çalışma ortamlarıyla sevgili öğrencilerimizin, kıymetli gençlerimizin ve mahallemizde kitap tutkunlarının buluşma noktası olacak” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dokumapark, 5 farklı müzeye ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Dokumapark, 5 farklı müzeye ev sahipliği yapıyor
Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı
YEREL HABERLER Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı
GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor Güneş enerjisi ile çiftçiye ücretsiz elektrik 46 sulama kooperatifinde 10'binin üzerinde çiftçi destek alıyor Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel: "Ürettiğimiz enerjiyi çiftçilerimize destek olarak veriyoruz"
YEREL HABERLER GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ...
109 metreden atlayarak can veren gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti EXPO 2016 kulesinden atlayarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER 109 metreden atlayarak can veren gencin, anne ve ...
Titreyengöl'e giren Rus turist zor çıkarıldı
YEREL HABERLER Titreyengöl'e giren Rus turist zor çıkarıldı
20 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü ...
Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan ...
Mısır tarlası yandı, dumandan göz gözü görmedi
YEREL HABERLER Mısır tarlası yandı, dumandan göz gözü görmedi
Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına ...
11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER 11 ayrı suçtan aranan şahıs jandarma tarafından ...
Fotoğraf çekme bahanesiyle çıktığı 109 metrelik kuleden ölüme atladı EXPO 2016’nın kulesinden kendini boşluğa bırakan 17 yaşındaki genç, hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fotoğraf çekme bahanesiyle çıktığı 109 metrelik ...
(Özel) Kontrolden çıkan otomobil köprü ayağına ok gibi saplandı: 1 ölü, 3 yaralı Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi Çalan telefona bakan polis memurunun annesine hastaneye kaldırıldığı haberini verdiği yaralı yolda hayatını kaybetti
YEREL HABERLER (Özel) Kontrolden çıkan otomobil köprü ayağına ok ...
Otel görevlisinin odasında uyuyan kadını taciz ettiği iddiası
YEREL HABERLER Otel görevlisinin odasında uyuyan kadını taciz ettiği ...
Yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside 4 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Yol kontrol noktasında durdurulan ticari takside 4 ...
(Özel) Bin 200 yaşındaki zeytin ağacından kasa kasa zeytin hasatı Odun olması beklenen bin 200 yıllık ağaç kasa kasa ürün verdi Antalya’da Zeytinpark’a beş yıl önce dikilen ve yaklaşık bin 200 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı ikinci hasatı yapıldı
YEREL HABERLER (Özel) Bin 200 yaşındaki zeytin ağacından kasa kasa ...
Jandarma yayladan dönecek vatandaşları hırsızlara karşı uyardı
YEREL HABERLER Jandarma yayladan dönecek vatandaşları hırsızlara ...
Kumluca'da seralarda dikimler başladı 60 bin dekar alanda yılda iki kez dikim gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER Kumluca'da seralarda dikimler başladı 60 bin dekar ...
Evinin önünde silahlı saldırıda can verdi Antalya'nın Finike ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinin önünde silahlı saldırıda can verdi Antalya'nın ...
Sarıkeçili yörüklerinin bin yıllık göçerlik geleneği Gelişen teknolojiye rağmen bin yıllık geleneklerinden vazgeçmiyorlar Yaz aylarını, Konya ve Karaman’da geçiren Yörükler, kışın gelmesiyle birlikte ılıman iklimin etkili olduğu Mersin’in yolunu tutuyor
YEREL HABERLER Sarıkeçili yörüklerinin bin yıllık göçerlik ...
Büyükşehir’den çiftçilere ‘Güvenli Traktör Sürüş Eğitimi’
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçilere ‘Güvenli Traktör Sürüş ...
Otomobili ile midibüs kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Otomobili ile midibüs kazasında 1 kişi yaralandı
Alanya’da yaya geçitleri boyanıyor
YEREL HABERLER Alanya’da yaya geçitleri boyanıyor
Düğün havasında sünnet şöleninde çocuklar doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Düğün havasında sünnet şöleninde çocuklar doyasıya ...
Manavgat'taki yangında 4 hektar orman zarar gördü
YEREL HABERLER Manavgat'taki yangında 4 hektar orman zarar gördü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.