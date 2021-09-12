Büyükşehir, sosyologlar eşliğinde yangınzedelere ev eşyası yardımı yapıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyologları tarafından Manavgat yangınının ardından ihtiyaç belirleme çalışmaları sürüyor. Büyükşehir ekipleri bir yandan da kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışan yangından zarar gören vatandaşlara ev eşyası dağıtımı gerçekleştiriyor.

Manavgat yangınında en büyük hasarı gören mahallelerden başlamak üzere vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin eşya yardımları sürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sosyologları tarafından Ulukapı, Karavca, Güzelyalı, Oymapınar, Dikmen ve Evrenseki Mahalleleri’nde incelemesi tamamlanan ve talebi belirlenen ailelere beyaz eşya, kanepe, halı, fırın, elektrik süpürgesi ve mutfak eşyaları

dağıtılıyor.



“İhtiyaçlarımızı belirlediler”

Eşya ihtiyacı karşılanan vatandaşlardan biri olan Erdal Sert, Büyükşehir Belediyesi’nin yangından bu yana her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Sert, “Geçici olarak taşındığımız ev için eşya ihtiyacımız oldu. Büyükşehir Belediye ekipleri evlerimize kadar gelerek ihtiyaçlarımızı belirlediler ve eşyalarımızı teslim ettiler” dedi.

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