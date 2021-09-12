Ağabeye son bakış

İstanbul için 'çok kuvvetli' yağış uyarısı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da sokakta yaşayan Hasan Özcan (36) cami bahçesinde ölü bulundu. Uyuşturucudan öldüğü belirtilen Özcan'ın, kendisi gibi sokakta yaşayan kardeşi Şükrü Özcan (24), ağabeyinin cansız bedeni başında sessizce bekledi.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kültür Mahallesi Akınlar Cami bahçesinde meydana geldi. Cami görevlileri bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görünce 112'yi aradı. Gelen sağlık ekipleri, uyuşturucu madde kullandığı belirtilen kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Üzerinden Hasan Özcan adına düzenlenmiş kimlik çıkan kişinin, kardeşiyle birlikte sokakta yaşadığı, geceleri cami bahçesinde kaldığı öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Şükrü Özcan, ağabeyinin cansız bedenini sessizce izledi. Ekiplerin incelemesinin ardından Hasan Özcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Babalarının bahçıvanlık yaptığı öğrenilen Özcan kardeşlerin uzun süredir sokakta yaşadığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-09-12 12:54:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.