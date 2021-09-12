Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör

DHA

Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör


Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve günlerce süren orman yangınında zarara uğrayan çiftçilere 16 traktör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle teslim edildi.
Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 ayrı yerde çıkan ''Türkiyen'nin en büyük yangını'' olarak kayıtlara geçen orman yangını 10 günde söndürülmüştü. Alevlere müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden Manavgat'a 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel sevk edilmişti.  75 bin hektar orman ile tarım arazisinin zarar gördüğü yangında 8 kişi yaşamını yitirmiş, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri ile birçok tarım aleti zarar görmüştü.
Yangının yaraları sarılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın girişimleriyle traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktörleri törenle teslim edildi. Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Albayrak Holding şirketlerinden TÜMOSAN'ın Genel Müdürü Halim Tosun, TürkTraktör Satış ve Pazarlama Direktörü Rekta Cem Akgöz ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
TOPLAM 25 TRAKTÖR YANDI
Törende konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Burada yangını yaşadık. Bizim günlük hayatımızda ihtiyacımız olan birçok şey yandı. Yangının söndürülmesi için ilgili kurumlar ile yoğun çaba sarf ettik, diğer taraftan ise vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalıştık. Hep beraber sahadaydık. Cumhurbaşkanımız yerinde incelemeler yaptı. Kalemler Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında çiftçilerimiz traktörlerinin yandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız gereğini yapacağını söyledi. Birkaç gün içerisinde 4 traktör geldi. Toplam 25 traktör Antalya'da yandı. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının dahi olmadığını söyleyerek almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da traktör almak yerine bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD bu bedelleri ödedi. Bugün 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz. Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa gözden geçireceğiz" diye konuştu.
'ARAÇ SÜRMESİNİ TRAKTÖRDE ÖĞRENDİM'
Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu; "Çocukluğumda babamın çiftliğinde çok çalıştım. Araç sürmesini traktörde öğrendim. Manavgatlılar ile çok ciddi dayanışmamız vardı. Traktörü olanlar başkalarına yardım ederdi. Bugün gerçekten 16 traktörü vatandaşlarımıza dağıtırken hibe eden iki firmamıza teşekkür ediyoruz. Bu firmalarımız bu traktörleri güçlü bir şekilde üretiyorlar. Aynı zamanda ihraç da ediyorlar. Bizim milletimiz cömerttir. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. TÜMOSAN ve TürkTraktör'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
'EN BÜYÜK ORMAN YANGINLARINDAN BİRİSİNİ YAŞADIK'
Antalya Valisi Ersin Yazıcı da şunları söyledi: "Orman Bölge Müdürümüzün telefonu ile Kalemler'in 4,5 kilometre yukarısında bir yangın başladığı ihbarı ile bölgeye geldik. Yangın farklı noktalarda da devam etti. Vefat edenlerimiz oldu. Tüm bölgeye geçmiş olsun. İnşallah, Türk milleti her zaman bunu başardığı gibi zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde beraber hareket etmeyi başardı. Bu zor günlerden çıkıyoruz. Tüm bakanlıklarımız ile devlet olarak buradaydık. Bu süreç içerisinde vatandaşımızın acil ihtiyaçlarını temin ettik. 61 bin hektara yakın orman alanı, 18 bin hektara yakın tarımsal ve köy içi olmak üzere Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birisini yaşadık" dedi.
TRAKTÖRLER KURAYLA TESLİM EDİLDİ
Konuşmaların ardından 16 traktör sahiplerine kura yöntemi ile teslim edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu törenin ardından traktörleri inceledi.
Yeni traktörü teslim alan Saliha Sungur (76), "Herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Devletin bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum. Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden Allah razı olsun" diye konuştu. Ali Acar, traktörü için "Sebep olan herkesten Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.
'YANGINDA HEMEN HAREKETE GEÇTİK'
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da yangınla birlikte holding ve şirket olarak yapabileceklerini kararlaştırdıklarını belirterek, "Yangında hemen harekete geçtik. Akdeniz bölgesindeki bütün bayilerimize talimat verdik. 'Gerekirse sıfır traktörlerle yangın helikopterlerinin su alacağı havuzları doldurun' dedik. Çiftçilerimizin traktörlerinin yangında zarar gördüğünü duyduk. Yangının ardından Cumhurbaşkanımız inisiyatif alarak traktörleri yanan üreticiler için traktör bağışı çağrısı yapınca, hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan 'evet' dedik. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. TÜMOSAN ailesi olarak her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu her projede hem Türk tarımına hem çiftçimize, köylümüze katkı sağlayacağız" dedi.
'TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ OLARAK TRAKTÖR ÜRETİYORUZ'
TÜMOSAN şirketinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından kurulduğunu hatırlatan Tosun;  "Bugün tamamen yerli ve milli olarak traktör üretiyoruz. Ürettiğimizin yaklaşık yüzde 15'lik bir kısmını da Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA
2021-09-12 15:10:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kirayı ödeyemediği için evinden çıkartılan eski hostesin haciz isyanı Birikmiş kira borçları yüzünden 7 yaşındaki çocuğuyla birlikte evinden çıkartılınca çatıya çıkan kadın yaşadıklarına isyan etti Esra Çınar: “Çamaşırımı giymeme bile izin vermediler” “İntihar etmek için değil, bana yapılan haksızlığı duyurabilmek için çıktım” “Ben evladımla 10 yıldır oturduğum evden haksız yere atıldım. Sonuna kadar şikayetçiyim”
YEREL HABERLER Kirayı ödeyemediği için evinden çıkartılan eski ...
Birinci derece sit alanı definecilerin hedefi oldu Roma ve Bizans dönemine ait kalıntılar, defineciler tarafından tahrip edildi
YEREL HABERLER Birinci derece sit alanı definecilerin hedefi ...
Ağabeye son bakış
YEREL HABERLER Ağabeye son bakış
Cami bahçesinde ölen ağabeye son bakış Birlikte sokaklarda yaşadığı ağabeyini cami bahçesindeki yatakta ölü bulan kardeşi görenleri duygulandırdı
YEREL HABERLER Cami bahçesinde ölen ağabeye son bakış Birlikte ...
Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erasmus projesi kapsamında Romanya’da
YEREL HABERLER Finike Eroğlu Nuri Anadolu İmam Hatip Lisesi, Erasmus ...
ASSİM, turizm sektörünün sorunları için ‘Turizm çalıştayı’ düzenliyor
YEREL HABERLER ASSİM, turizm sektörünün sorunları için ‘Turizm ...
Bakan Çavuşoğlu: "Bu işin ciddiyetini biraz anladılar" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Mültecilerin ülkelerine gönderilmesi için uluslararası toplumdan daha iyi bir destek görmeye başladık. Bu işin ciddiyetini biraz anladılar” “Türkiye'de bu işin bir sorun olduğunu görüyoruz, toplumda bir rahatsızlık da var”
YEREL HABERLER Bakan Çavuşoğlu: "Bu işin ciddiyetini biraz ...
Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için çalışmalarımız var
YEREL HABERLER Çavuşoğlu: Mültecilerin ülkelerine döndürülmesi için ...
Manavgat yangınında traktörleri yanan 16 aileye son model yeni traktör Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Toplam 25 traktör Antalya’da yandı” “Birçok ülkeye göre biz afetle mücadelede daha iyiyiz”
YEREL HABERLER Manavgat yangınında traktörleri yanan 16 aileye son ...
Lağım borusu patladı, Eğirdir Gölü'nü atıklar kapladı
YEREL HABERLER Lağım borusu patladı, Eğirdir Gölü'nü atıklar kapladı
Vali Yazıcı: “Anadolu’muzdaki farklı kültür ve inançlar en büyük zenginliğimiz”
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Anadolu’muzdaki farklı kültür ve ...
AŞT, 3 dalda 5 ayrı ödül kazandı
YEREL HABERLER AŞT, 3 dalda 5 ayrı ödül kazandı
Büyükşehir, sosyologlar eşliğinde yangınzedelere ev eşyası yardımı yapıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir, sosyologlar eşliğinde yangınzedelere ev ...
Hayatını kaybeden ablasıyla kurduğu hayali yarım bırakmadı
YEREL HABERLER Hayatını kaybeden ablasıyla kurduğu hayali yarım ...
Osman Gazi Kütüphanesi 15 Eylül’de açılıyor
YEREL HABERLER Osman Gazi Kütüphanesi 15 Eylül’de açılıyor
Dokumapark, 5 farklı müzeye ev sahipliği yapıyor
YEREL HABERLER Dokumapark, 5 farklı müzeye ev sahipliği yapıyor
Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı
YEREL HABERLER Son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosu yaşandı
GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ücretsiz sağlanıyor Güneş enerjisi ile çiftçiye ücretsiz elektrik 46 sulama kooperatifinde 10'binin üzerinde çiftçi destek alıyor Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Seda Özel: "Ürettiğimiz enerjiyi çiftçilerimize destek olarak veriyoruz"
YEREL HABERLER GES ile çiftçinin enerji ihtiyacının yüzde 70'i ...
109 metreden atlayarak can veren gencin, anne ve babası ayakta durmakta güçlük çekti EXPO 2016 kulesinden atlayarak hayatını kaybeden gencin cenazesi morgdan alındı
YEREL HABERLER 109 metreden atlayarak can veren gencin, anne ve ...
Titreyengöl'e giren Rus turist zor çıkarıldı
YEREL HABERLER Titreyengöl'e giren Rus turist zor çıkarıldı
20 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktörün sürücüsü ...
Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan söndürüldü
YEREL HABERLER Antalya'da tarla yangını, ev ve seralara ulaşmadan ...
Mısır tarlası yandı, dumandan göz gözü görmedi
YEREL HABERLER Mısır tarlası yandı, dumandan göz gözü görmedi
Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, otomobille köprülü kavşağın ayağına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.