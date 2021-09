Manavgat'ta yangında zarara uğrayan çiftçilere 16 yeni traktör

Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan ve günlerce süren orman yangınında zarara uğrayan çiftçilere 16 traktör, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı törenle teslim edildi.

Manavgat'ta 28 Temmuz'da 4 ayrı yerde çıkan ''Türkiyen'nin en büyük yangını'' olarak kayıtlara geçen orman yangını 10 günde söndürülmüştü. Alevlere müdahale için Türkiye'nin birçok yerinden Manavgat'a 8 uçak, 19 helikopter, 450 arazöz, 450 iş makinesi, 200 itfaiye aracı ve 7 bin personel sevk edilmişti. 75 bin hektar orman ile tarım arazisinin zarar gördüğü yangında 8 kişi yaşamını yitirmiş, 2 binin üzerinde ev ve iş yeri ile birçok tarım aleti zarar görmüştü.

Yangının yaraları sarılmaya devam ederken, Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın girişimleriyle traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktörleri törenle teslim edildi. Manavgat Gençlik Merkezi'nde düzenlenen törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, Albayrak Holding şirketlerinden TÜMOSAN'ın Genel Müdürü Halim Tosun, TürkTraktör Satış ve Pazarlama Direktörü Rekta Cem Akgöz ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

TOPLAM 25 TRAKTÖR YANDI

Törende konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Burada yangını yaşadık. Bizim günlük hayatımızda ihtiyacımız olan birçok şey yandı. Yangının söndürülmesi için ilgili kurumlar ile yoğun çaba sarf ettik, diğer taraftan ise vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için çalıştık. Hep beraber sahadaydık. Cumhurbaşkanımız yerinde incelemeler yaptı. Kalemler Mahallesi'ne yaptığı ziyaret sırasında çiftçilerimiz traktörlerinin yandığını söyledi. Cumhurbaşkanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza talimat verdi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız gereğini yapacağını söyledi. Birkaç gün içerisinde 4 traktör geldi. Toplam 25 traktör Antalya'da yandı. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının dahi olmadığını söyleyerek almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da traktör almak yerine bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD bu bedelleri ödedi. Bugün 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz. Yaraların sarılması için ne yapılması gerekiyorsa gözden geçireceğiz" diye konuştu.

'ARAÇ SÜRMESİNİ TRAKTÖRDE ÖĞRENDİM'

Kendisinin de çiftçi çocuğu olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu; "Çocukluğumda babamın çiftliğinde çok çalıştım. Araç sürmesini traktörde öğrendim. Manavgatlılar ile çok ciddi dayanışmamız vardı. Traktörü olanlar başkalarına yardım ederdi. Bugün gerçekten 16 traktörü vatandaşlarımıza dağıtırken hibe eden iki firmamıza teşekkür ediyoruz. Bu firmalarımız bu traktörleri güçlü bir şekilde üretiyorlar. Aynı zamanda ihraç da ediyorlar. Bizim milletimiz cömerttir. Milletimize ne kadar teşekkür etsek azdır. TÜMOSAN ve TürkTraktör'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK ORMAN YANGINLARINDAN BİRİSİNİ YAŞADIK'

Antalya Valisi Ersin Yazıcı da şunları söyledi: "Orman Bölge Müdürümüzün telefonu ile Kalemler'in 4,5 kilometre yukarısında bir yangın başladığı ihbarı ile bölgeye geldik. Yangın farklı noktalarda da devam etti. Vefat edenlerimiz oldu. Tüm bölgeye geçmiş olsun. İnşallah, Türk milleti her zaman bunu başardığı gibi zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde beraber hareket etmeyi başardı. Bu zor günlerden çıkıyoruz. Tüm bakanlıklarımız ile devlet olarak buradaydık. Bu süreç içerisinde vatandaşımızın acil ihtiyaçlarını temin ettik. 61 bin hektara yakın orman alanı, 18 bin hektara yakın tarımsal ve köy içi olmak üzere Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birisini yaşadık" dedi.

TRAKTÖRLER KURAYLA TESLİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından 16 traktör sahiplerine kura yöntemi ile teslim edildi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu törenin ardından traktörleri inceledi.

Yeni traktörü teslim alan Saliha Sungur (76), "Herkese çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Devletin bizi yalnız bırakmayacağını biliyordum. Cumhurbaşkanımızdan, Valimizden Allah razı olsun" diye konuştu. Ali Acar, traktörü için "Sebep olan herkesten Allah razı olsun. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

'YANGINDA HEMEN HAREKETE GEÇTİK'

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun da yangınla birlikte holding ve şirket olarak yapabileceklerini kararlaştırdıklarını belirterek, "Yangında hemen harekete geçtik. Akdeniz bölgesindeki bütün bayilerimize talimat verdik. 'Gerekirse sıfır traktörlerle yangın helikopterlerinin su alacağı havuzları doldurun' dedik. Çiftçilerimizin traktörlerinin yangında zarar gördüğünü duyduk. Yangının ardından Cumhurbaşkanımız inisiyatif alarak traktörleri yanan üreticiler için traktör bağışı çağrısı yapınca, hiç sayı ve adet pazarlığı yapmadan 'evet' dedik. Bundan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. TÜMOSAN ailesi olarak her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu her projede hem Türk tarımına hem çiftçimize, köylümüze katkı sağlayacağız" dedi.

'TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ OLARAK TRAKTÖR ÜRETİYORUZ'

TÜMOSAN şirketinin Prof. Dr. Necmettin Erbakan tarafından kurulduğunu hatırlatan Tosun; "Bugün tamamen yerli ve milli olarak traktör üretiyoruz. Ürettiğimizin yaklaşık yüzde 15'lik bir kısmını da Afrika, Ortadoğu ve Kuzey Avrupa ülkelerine ihraç ediyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN-Ömer KARÇA

