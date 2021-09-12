İnatçı Rus turist yüzmenin yasak olduğu gölden güçlükle çıkartıldı Girilmesi yasak olan göle giren Rus turist, 1 saat boyunca gölden çıkmamak için görevlilere direndi

Rusya’dan eşi ve arkadaşlarıyla Türkiye’ye tatile gelen turist, girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girince jandarma devreye girdi. Gölden çıkması için dakikalarca ikna edilmeye çalışılan turist, görevliler tarafından güçlükle çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, eşi ve arkadaşlarıyla Türkiye’ye tatile gelen Vitalii Marshev isimli Rus turist, Manavgat ilçesinin Titreyengöl turizm merkezinde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen Marshev, önceki gün otelde bileklerini kesmeye kalktı. Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, dün saat 18.00 sıralarında vatandaşların girmesinin yasak olduğu Titreyengöl’e girdi. Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Vitalii Marshev’in gölden çıkarılması için olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, dışarı çıkmayı reddetti. Vitalii Marshev, bunun üzerine sahilde bulunan su sporları noktalarından getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından bir süre direnmesine rağmen kanonun kenarına tutunması sağlanarak güçlükle kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen görevliler tarafından gölden çıkartılan turist ambulansa alındı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Vitalii Marshev, kontrolünün yapılması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Rus turistin gölden çıkarılması esnasında Titreyengöl’ün çevresinde toplanan yerli ve yabancı turistler ise yaşananları meraklı bakışlarla izledi.

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