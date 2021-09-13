Antalya Altın Portakal Film Festivali, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyeleri açıklandı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper başkanlık edecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı. Geçen günlerde açıklanan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak 10 filmi değerlendirecek jüri ve festivalin afişi hazırlandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, “Festival afişi geçtiğimiz aylarda yaşanan ve tüm ülkemizi derinden üzen orman yangınlarının oluşturduğu yıkımın ardından, sanatın iyileştirici gücüyle yeniden yeşermeye, el ele verip üretmeye devam ederek yangının elimizden aldıklarını yerine koyacağımıza olan inançla hazırlandı. Antalya başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde yaşanan yangınların söndürülmesi için canla başla çalıştık. Şimdiki görevimiz ise kaybettiklerimizi yerine koyabilmek, yaşanır bir gelecek için umut ve ilham olmak diyerek festivalimizin afişine ağaçlarımızı taşıdık. Aynı zamanda bir müjdemiz daha olacak; bu yıl festivalde ‘Antalya Altın Portakal Hatıra Ormanı’nı oluşturmak için ilk fidanlarımızı dikeceğiz ve Antalya’ya festival gibi köklü ağaçlarla dolu, her yıl sinemayla büyüyecek bir orman kazandıracağız” dedi.



“Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Yarışma jürileri açıklandı”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı yazılı açıklamada, "bu yıl Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper’in başkanlık edeceğini; görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil, yazar, senarist Ayfer Tunç, şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol, oyuncu Hazal Kaya, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ile yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen’in jürinin diğer değerli üyeleri olarak filmleri değerlendireceğini belirtti.



“Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jüri Başkanı; Emin Alper”

İlk uzun metraj filmi “Tepenin Ardı” ile Berlin Film Festivali’nde Caligari Ödülü’nü, ikinci filmi “Abluka” ile Venedik Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü’nü kazanan, kısa sürede sinemamızda kendine sağlam bir yer edinmeyi başaran, Berlin Film Festivali’nde yarışmaya seçildikten sonra ulusal ve uluslararası festivalleri dolaşan “Kız Kardeşler” filmiyle pek çok ödüle layık görülen, Türkiye'de üretilen diziler arasında hem reji, hem de senaryo anlamında farklı bir noktada duran “Alef” dizisine imza atan, senarist, yönetmen, yapımcı ve akademisyen Emin Alper Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri başkanlığı yapacak.

Türkiye’de ilk kez festivalde izleyici karşısına çıkacak 10 yarışma filmini değerlendirecek jüri üyeleri ise; Londra’da Central St. Martins, New York Film Academy ve Maine Photographic Workshops’da sinematografi ve film eğitimi alan, “Silsile”, “Limonata”, “Dört Köşeli Üçgen”, “Karakomik Filmler” başta olmak üzere pek çok filmin, “Atiye", “Alef” ve “Metot” adlı dizilerin görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil; “Yeşil Peri Gecesi”, “Dünya Ağrısı”, “Osman” romanları ile büyük bir okur kitlesine ulaşan, Sait Faik öykülerinden hareketle yazdığı “Havada Bulut” ve Orhan Kemal’in aynı adlı romanından uyarladığı “72. Koğuş” adlı yapımlarda senarist olarak izleyiciyle buluşan, eserleri 20’den fazla dile çevrilen yazar Ayfer Tunç; ilk albümü “Develerle Yaşıyorum” ve ilk uluslararası albümü “Hologram İmparatorluğu”nun ardından yayımladığı “İstikrarlı Hayal Hakikattir” albümüyle İngiltere’nin en önemli müzik dergilerinden Songlines’ın kapağına konuk olan Türkiye’den ilk isim olan, yurtiçi ve yurtdışında pek çok konser ve festivalde sahne alan şarkıcı, söz yazarı, besteci ve prodüktör Gaye Su Akyol; “Genco” dizisiyle ilk başrolünü oynayan, sonrasında “Aşkı Memnu” dizisinde Nihal karakteriyle hafızalara kazınan, “Adını Feriha Koydum”, “Maral” ve “Bizim Hikâye” başta olmak üzere pek çok dizide, “Çalgı Çengi”, “Bu Son Olsun”, “İtirazım Var” ve “Kırık Kalpler Bankası” filmleri ile beyazperdede karşımıza çıkan başarılı oyuncu Hazal Kaya; uzun yıllar kurucusu olduğu Antalya Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Atölyesi’nde, ardından İstanbul’da “Şerefe Hatıralar”, “Venedik Taciri”, "Ah Smyrnam Güzel İzmirim” gibi oyunlarda rol alan, “Halef”, “Taş”, “Küf”, “Bir Zamanlar Anadolu’da” başta olmak üzere rol aldığı filmlerle ödüllere layık görülen, tiyatro yönetmeni, eğitmen ve oyuncu Muhammet Uzuner ve yönetmenliğini yaptığı kısa filmler, yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallerde gösterilen, 72. Venedik FF, Film Eleştirmenleri Haftası’ında dünya prömiyerini yapan ilk uzun metrajlı filmi “Ana Yurdu”, Adana, Ankara ve SİYAD’da pek çok ödüle layık görülen yapımcı, yönetmen, senarist Senem Tüzen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre yürütecek.

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