Antalya aşılandıkça vaka sayısı düşüyor Yüzde 88,1 aşılanma oranıyla Türkiye’de 9’uncu sırada yer alan Antalya, haftalık vaka sayısında da 41,40 ile en düşük vaka sayısı bulunan 3’üncü şehir oldu

Antalya yüzde 88,1 aşılanma oranıyla 9’uncu sırada yer alırken, haftalık insidans haritasındaki vaka sayısında da 41,40 ile vaka sayısı en düşük 3’üncü şehir olarak kayıtlara girdi.

Türkiye’de korona virüse karşı aşılanma oranı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığının dün paylaştığı rakamlara göre 1. doz aşı yapılma oranı yüzde 83,03, 2. doz aşılanma oranı yüzde 64,94 olurken, 1, 2 ve 3’üncü doz aşı yapılan toplam kişi sayısı 101 milyon 748 bin 658 oldu. Turizm kenti Antalya da korona virüse karşı aşılanmada belirli bir istikrar gösterdi. Yine bakanlığın her gün Covid19 Bilgilendirme Platformu’ndan paylaştığı verilerde Antalya’nın aşılamada yükselişe, insidans haritasındaki vaka sayısında da düşüşe geçtiği gözlendi. Antalya, yüzde 88,1 aşılanma oranıyla en çok aşılanma yüzdesine sahip 10 şehirden 9’uncu sırada kendine yer bulurken, 28 Ağustos3 Eylül tarihleri arasındaki 100 binde illere göre haftalık vaka sayısında ise Antalya 41,40 ile vaka sayısı en düşük 3’üncü şehir olarak kayıtlara girdi. En düşük vaka sayısına sahip ikinci şehir 40,27 ile Muğla, en düşük şehir ise 39,59’la Aydın oldu.

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