‘Düğün Hatırası’ Alanyalı tiyatro severlerle buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu Oyuncuları ‘Düğün Hatırası’ isimli oyunu Alanyalı tiyatro severler ile buluşturdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT) ‘Takıntılar’ isimli oyunun ardından bu kez ‘Düğün Hatırası' isimli oyunla Alanya’daydı. Alanya Açık Hava Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Gelenek ve göreneklerinden uzak, şehirde hayat süren iki gencin düğünlerini eski geleneklere göre yapmak istemesiyle başlayan oyunda, köy seyirlik oyunlarıyla süslenen düğün organizasyonu keyifli ve eğlenceli bir dille anlatılıyor. Bazı sahnelerinde izleyenlerin de oyuna dahil edildiği ‘Düğün Hatırası’ unutulmaya yüz tutmuş eski düğün adetlerini hatırlatarak geçmişle bugünün kıyaslanabilmesine imkan sağlıyor.

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