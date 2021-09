Antalya’nın içme suyu kaynağında sualtı ve çevre temizliği yapılacak

Muratpaşa Belediyesi ve ASSİM Çevre Platformu, dünyanın farklı noktalarında milyonlarca gönüllünün katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Temizlik Günü’nde Antalya’nın içme suyu kaynağı Kırkgöz Göleti’nde sualtı ve çevre temizliği yapacak. Kırkgöz’deki büyük temizlik etkinliği, 18 Eylül Cumartesi gerçekleşecek.

Muratpaşa Belediyesi, 2008’de Estonya’da 50 bin kişinin bir araya gelerek 10 bin ton çöpü temizlemesiyle başlayan ve bugün 180 ülkede 21 milyondan fazla gönüllüyle ulaşan Let’s Do It hareketinin Dünya Temizlik Günü kampanyasına Antalya’dan destek veriyor.

2019’da tarihi Kaleiçi’nde Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın katılımıyla gerçekleştirilen temizliğin ardından bu yıl nokta olarak Antalya’nın içme suyu kaynağı Kırkgöz Göleti seçildi. ASSİM Çevre Platformu’yla birlikte Döşemealtı Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikte hem sualtı hem de çevre temizliği yapılacak.

Sualtı temizliği Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve Antalya Sualtı Derneği üyesi dalgıçlar tarafından yapılacak. Şehit Celal Özcan Anadolu Lisesi ve Mustafa Kemal Okullarından öğrencilerin de katılacağı etkinlik, 18 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek.

Başkan Uysal, bu tip etkinlikleri farkındalık oluşturarak çöp körlüğünü yenmeyi, çevre kirliliğini azaltmayı ve gençlerin sürdürebilir projeler üretmesini teşvik etmesi gibi nedenlerle önemsediklerini kaydetti. Küresel ölçekte çevre kirliğine, çevrenin tahrip edilmesine ‘Dur’ denmesine gerektiğinin altını çizen Başkan Uysal, Muratpaşa Belediyesi olarak bu amaçla atılan her adımının, ortaya konan her çabanın içinde olacaklarını ve destekleyeceklerin de sözlerine ekledi.

