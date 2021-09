Antalya’da Ahilik kutlamalarında şet kuşanma töreni ilgiyle izlendi AESOB Başkanı Dere: "Ahilik teşkilatı milletimizin Anadolu’ya vurulan mührüdür"

Antalya’da Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında geleneksel şet kuşatma töreni yapıldı. İlgiyle izlenen tören büyük beğeni aldı.

Antalya’da 1319 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı. Tören Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne (AESOB) devrettiği Sobacılar Çarşısı'ndaki Ahi Evran Meydanı'nda yapıldı. Bu yıl 34’ncüsü gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, kamu kurum ve kuruluşlarının mülki amirleri ile çok sayıda oda başkanı ve esnaf katıldı.



"Geçen yıl pandemi dolayısıyla kutlamalarımızı yapamamıştık"

Tören AESOB Başkanı Adlıhan Dere'nin yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları ile birlikte Ahi Yusuf Türbesi’ni ziyareti ve Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunması ile başladı. Daha sonra 42 dükkanın yer aldığı Sobacılar Çarşısı içerisindeki Ahi Evran Meydanı'nda devam etti. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Geçen yıl pandemi dolayısı ile kutlamalarımızı yapamamıştık. Ahilik Haftamızı buruk bir şekilde geçirmiştik. Şükürler olsun ki tekrar bu güzel ahi meydanında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın prensipleri ile 2021 yılı Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmiştir. Bu bizleri memnun etmiştir. Bu sayede ulusal kültür hazinemiz olan Ahiliğin gelecek nesillere aktarılması daha kolay ve başarılı olabilecektir. Biz de Antalya olarak bir başka sevinç yaşıyoruz. Ahi Evran Yılı'nda bizim de ilimizde seçtiğimiz tornacılık mesleğini ihya eden kalfamız Ali Korkmaz, Türkiye’de yılın ahisi seçildi” dedi.



"Ahilik teşkilatı milletimizin Anadolu’ya vurulan mührüdür"

Başarıdan ötürü çok mutlu olduklarını belirten Dere, “Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ahilik Haftamızı hafta boyunca ilimizde esnaf arkadaşlarımız ile birlikte pandemi koşullarına uygun bir şekilde kutlayacağız. Selçuklulardan günümüze getiren devletlerin çok güçlü temeller üzerinde yükselmesinin başında etkili olan kurumların başında Ahilik teşkilatı gelir. Ahiler toplumu birleştiren, kaynaştıran, bir arada tutan çok önemli görevler almıştır. Bu bakımdan sosyal, siyasal, kültürel, dini ve askeri işlemlere sahip olan Ahilik teşkilatı milletimizin Anadolu’ya vurulan mührüdür. Toplumun önderi, ileri geleni, bugünkü manada aydını olan ahilerin davranışları ahlak ve adap üzerinedir. Gündelik hayatın her alanında Ahiler hep bu adaba ve ahlaka uygun hareket ederek örnek olmuşlardır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımız ile omuz omuza hareket ederek büyük güçlü Türkiye’nin yarınlarına umutla bakıyoruz” diye konuştu.



"Esnaf ve sanatkarımız bu toplumun ana omurgası, taşıyıcı kolanları olmayı sürdürüyor”

Dere açıklamasının devamında, “Geleneği olmayan geleceği de olamaz ahilik teşkilatına hayat veren bakış açısını; yeninden ihya etmeli, işlerimize, üretimimize ve ürünlerimize yansıtmanın yollarını mutlaka aramalıyız. Ahiliği oluşturan ruhu ne kadar güçlü tutarsak, yeni nesillere ne derece güçlü aktarırsak geleceğimize de o derece güvenle bakabiliriz. Selçuklu ve Osmanlı'da olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nde de esnaf ve sanatkarımız bu toplumun ana omurgası, taşıyıcı kolanları olmayı sürdürüyor” dedi.



"Geçen yıl bu zamanlarda yaşam mücadelesi verdiğim günlerden bu günlere geldik"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhuttin Böcek ise şöyle konuştu:

“Böylesi güzel bir günde aranızda olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aranızda olmak çok kolay olmadı, dünyayı saran bu pandemi dolayısı ile geçen yıl bu zamanlarda yaşam mücadelesi verdiğim günlerden bu günlere geldik. Ve sizlerin duaları, iyi dilekleri ve kıymetli hocalarımızın ve sağlık çalışanlarımızın sayesinde aranızdayım. Ahilik kültürünü bugüne kadar yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum. Böylesi muhteşem bir kültür ticari ahlaktan tutunuz cömertlik, yardımseverlik, her şeyi içerisinde barındıran ve esnafımıza yol gösteren, bunu gelecek nesillere aktarma şansı da bulacağız. Bu anlamda destek olan esnafımıza teşekkür ediyorum.”

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan ise, “Kardeşlik cömertlik anlamına gelen ahiliğin temeli yardımlaşma, milli birlik ve beraberlik karşılıklı sevgi ve saygıya dayanmaktadır. Ahilik kültürü üretirken de satarken de dürüst, güvenilir, insan hak ve hukukuna saygılı olmayı bir düstur olarak kabul etmiştir. Ahilik adabı yüzyıllar boyunca Anadolu’nun milli karakterini belirlemiştir” dedi.



Şet kuşanma töreni büyük beğeni aldı

Konuşmaların ardından AESOB Başkanı Adlıhan Dere tarafından Vali Yardımcısı Nurettin Ateş’e plaket takdim edildi. Daha sonra Osman Kaya, Ünal Arslan, Ramazan Akçakuş yılın ahisi ödülü, Ali Korkmaz yılın kalfası ödülünü alırken, Metin Can Arslan yılın çırağı ödülünü aldı. Tören kalfalıkta da üç yıl çalıştıktan sonra kişilerin ustalığa yükseldiği Ahilikte önemli bir yeri olan şet kuşanma töreni ile son buldu. Törende yapılan canlandırma katılımcılar tarafından ilgi ile izlenirken, büyük beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.