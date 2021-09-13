Arslanbucak kapalı pazar yerinde sona gelindi

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesinde yapımı devam eden kapalı pazar yerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Topaloğlu, pazar yerinde sona gelindiğini belirtti.

Kemer’in ilk kapalı pazar yerinin Kuzdere Mahallesine yapılmasının ardından Arslanbucak Mahallesine de yapılan pazar yerinde çalışmalar devam ediyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, kapalı pazar yerinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, çalışmaların son hızıyla sürdüğünü söyledi.

Pazar yerinin alt yapısının hazırlandığını belirten Başkan Topaloğlu, zemin betonunun dökülmesini beklediklerini kaydetti. Topaloğlu, çatı kısmında ufak tefek çalışmaların kaldığını aktararak, “Pazar alanı içerisinde aydınlatmalar, kamera kayıt sistemleri olacak. Yan tarafındaki binada mutfak, zabıta odası, çocuk emzirme odası, tuvaletler yer alacak. Kemer’e yakışan modern bir pazar yeri olacak. Yüklenici firmadaki arkadaşlarımız bu ayın sonuna doğru olmazsa Ekim ayının ortalarına doğru çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Biz Kemer halkının yüzünü kara çıkarmayız. Bize güvenmeye devam etsinler. Buradan sonra Göynük kapalı pazar yerini yapacağız. Kemerimize hayırlı olsun” diye konuştu.

3 bin metrekare oturum alanı olan, 116 tane esnafın faydalanacağı Arslanbucak Kapalı Pazar yerinde 110 metrekare alanda da tuvaletler, çocuk emzirme odaları, zabıta odası ve mutfak da yer alacak.

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