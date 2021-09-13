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ATSO Başkanı Çetin: "4-6 bin TL'ye motokurye bulunamıyor"

İHA

ATSO Başkanı Çetin: "4-6 bin TL'ye motokurye bulunamıyor"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(ATSO) Davut Çetin, son yıllarda nitelikli ve kalifiyeli eleman sıkıntısı yaşandığına değinerek, “Restoran ve kafe işletmelerinden motorlu kurye bulamamaktan dert yanıyorlar. 4 ile 6 bin TL arasında şuan motorlu kuryelere arkadaşlarımız maaş veriyor ve çalışacak kurye bulamıyorlar” dedi.
Yaklaşık 1.5 yıldır Türkiye’nin gündeminde olan korona virüsle birlikte, ticari yaşamda da değişiklikler oldu. Paket servis ve e ticaretin önem kazandığı bu dönemde vatandaşların ihtiyaçlarını ulaştırılmasına en büyük rolü oynayan motokuryelere de talep arttı. Sektör temsilcileri de bu taleplerini ATSO Başkanı Davut Çetin’e bildirdi.
Konu ile ilgili hem motokurye hem özel sektörün ara eleman ihtiyacı ile işsizlik üzerine açıklamalarda bulunan Çetin, işsizlik tarafından en büyük sorunun kalifiyeli ve nitelikli eleman sorunu olduğunun altını çizdi.
"Motokurye bulamıyorlar"
Bu konu ile çok büyük sorunlarının odluğuna değinen Başkan Çetin, “ Aynı konuyu geçmişte defalarca dile getirdim. En son sektörlerden gelen bir serzeniş var. Restoran ve kafe işletmelerinden motorlu kurye bulamamaktan dert yanıyorlar. 4 ile 6 bin TL arasında şuan motorlu kuryelere arkadaşlarımız maaş veriyor. Ve çalışacak kurye bulamıyorlar” diye konuştu.
"Eleman sıkıntısı"
Yıllardır sanayi üretim tarafında kalifiyeli eleman bulamamaktan yakındıklarını dile getiren Çetin, “ Endüstri meslek lisesi mezunu yetişmiş personel bulmakta çok ciddi bir zorluk çekiyoruz. Bu gündemimizde devamlı olacak. Ben kendimde meslek lisesi çıkışlıyım ve gündemimde sürekli var ve dile getiriyorum. Meslek lisesi mezunu olarak 4 yıl önce söyledim, kendi sektöründe çalışan varsa ‘biz özel sektör olarak asgari ücretin yüzde 20’sinden fazlasını vermeye hazırız’ diye. Buda başlangıç maaşıydı. Asgari ücretli elaman şuan 2 bin 800 artı AGİ ile başlıyorsa, yüzde 20’sinden fazlasına başlatmaya hazırız. Ciddi anlamda meslek lisesi mezunu yetişmiş eleman bulmakta zorlanıyoruz”ifadelerine yer verdi.
"67 bin TL'yi buluyor"
Pandemiden önce belirli firmaların motor kurye sistemi olduğunu hatırlatan Çetin, “ Kargo şirketlerinde vardı. Onlarda büyük araçlarla yapıyorlardı. Pandemiyle birlikte büyük bir patlama oldu. Birazda dağıtım şirketleri, perakende sektöründe de merkezler oluştu. Global şirketler var. Onlarda eleman almaya başladı, hatta paket başına maaş veren ücret ödeyen firmalar dahi var. Paket başına bakarsanız 6 7 bin TL’ye maaşları buluyor. Paketin tanesini,’ 34 TL’den dağıtırım diye’ sözleşme yapıyor. Hatta ticari kaydını da yaptırıyor. Buralara bakıldığı zaman daha yüksek maaş alan bile var. Birazcık iş arayanların bu fırsatları da değerlendirmesi lazım. Hiç bu tarafa bakılmıyor. Oda olsun belediye olsun, ücreti de 34 bin TL olsun diye düşünülüyor. Birazda girişimci olmak gerekir. Bu fırsatlara bakılsın” ifadelerine yer verdi.
"Ara elemana ihtiyaç var"
Bu anlamda ciddi bir reforma ihtiyaç olduğunun altını çizen Çetin, “ Biz iş alemi olarak maaşlarını daha yüksek ödeyelim. Devlet gerekirse bir miktar vergilerinden indirim yapsın daha fazla maaş alsınlar. Burada en büyük sorun bu. Türkiye’de diyoruz işsizlik var. Bir tarafta da işçi arayan bir çok üyemiz var. Bunları artık buluşturmamız eğitimi de buna göre tekrar düzenlemek zorundayız. Çok büyük oramda üniversite mezunumuz var. BAGEV Başkanıyım ayrıca orada 17 bin civarında CV var, 2 bin personel arayan var. Ama bunları bir türlü buluşturamıyoruz. Şoförlük, muhasebe gibi arada yetişen ciddi elemana ihtiyaç var. Meslek lisesi mezunlarına biz iş dünyası olarak yüzde 2025 fazla maaş vermeye hazırız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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