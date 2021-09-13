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Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

İHA

Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor sahasında, GZT Giresunspor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 10 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emre Akbaba’nın penaltı noktasına doğru ortasında Awaziem’in kafası ağlarla buluştu. 10
31. dakikada sol kanattan Diabete’nin ortasında kaleye yönelen top Serkan Kırıntılı da kaldı.
32. dakikada Juanfran sağ kanattan ceza alanı içine ortasında Emre Akbaba’nın kafası az farkla üstten auta gitti.
37. dakikada Suleymanov’un ceza sahası dışından sert şutu kalecide kaldı.
38. dakikada Candeias’ın ceza sahası içine attığı pası defans uzaklaştırmak isterken Juanfran’a çarpan top kale direği dibinden auta çıktı.
43. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Candeias’ın yerden şutu kalecide kaldı.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler:Zorbay Küçük x, Volkan Ahmet Narinç x, Kamil Çetin x
Alanyaspor: Serkan Kırıntılı x, Nemanja Milunovic x, Fatih Aksoy x, Juanfran x, Cristian Borja x, Umut Güneş x, Chidozie Awaziem xx, Emre Akbaba xx, Davidson xx, Famara Diedhiou x, Daniel Candeias x
Yedekler: Jose Marafona, Tayfur Bingöl, Ahmed Ildız, Efkan Bekiroğlu, Joao Novais, Miha Mevlja, Khouma Babacar, Wilson Eduardo, Oğuz Aydın, Yusuf Karagöz
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
GZT Giresunspor: Onurcan Piri x, Zeki Yavru x,Aziz Behich x, Douglas x(Mamadou Diarra dk.25 x) , Alexis Perez x, Joey Pelupessy x, Fousseni Diabate xx, Flavio x, Magomed Suleymanov x, Serginho x, Souleymane Doukara x
Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Emre Taşdemir, Hayrullah Bilazer, Hamidou Traore, Erol Can Akdağ, Ibrahima Balde, Umut Nayir, Çekdar Orhan
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Gol: Awaziem (dk. 8) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Serginho, Perez(GZT Giresunspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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