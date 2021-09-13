Süper Lig: Alanyaspor: 1 - GZT Giresunspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı GZT Giresunspor’u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Hamidou Traore’nın ceza yayı üzerinden plase vuruşunu kaleci güçlükle çıkardı.

66. dakikada çalımlarla sağ kanattan ceza alanına giren Diabate’nin vuruşunu kaleci kornere çeldi.

73. dakikada Serginho’nun ceza alanı dışından şutu defansa da çarparak kalecide kaldı.

75. dakikada Juanfran’ın sağ kanattan ceza alanına kestiği ortada Davidson’un kafası üstten auta gitti.

80. dakikada ceza sahası sol çaprazından Serginho’nun ortasında Diabate’nin kafasında ağlara giden topu kaleci son anda kornere çeldi.



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Kamil Çetin xx

Alanyaspor: Serkan Kırıntılı xxx, Nemanja Milunovic xx, Fatih Aksoy xx, Juanfran xx(Tayfur Bingöl dk. 84 ?), Cristian Borja xx, Umut Güneş xx (Efkan Bekiroğlu dk. 84 ?), Chidozie Awaziem xxx, Emre Akbaba xx, Davidson xx, Famara Diedhiou x(Khouma Babacar dk. 75 x), Daniel Candeias x (Wilson Eduardo dk. 55 x)

Yedekler: Jose Marafona, Ahmed Ildız, Joao Novais, Miha Mevlja, Oğuz Aydın, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

GZT Giresunspor: Onurcan Piri x, Zeki Yavru x, Aziz Behich x (Emre Taşdemir dk. 86 ?), Douglas x (Mamadou Diarra dk. 25 x), Alexis Perez x, Joey Pelupessy x (Hamidou Traore dk. 46 x), Fousseni Diabate xx, Flavio x, Magomed Suleymanov x (Umut Nayir dk. 46 x), Serginho x, Souleymane Doukara x (Ibrahima Balde dk. 67x )

Yedekler: Okan Kocuk, Arda Kılıç, Hayrullah Bilazer, Erol Can Akdağ, Çekdar Orhan

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Gol: Awaziem (dk. 8) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Serginho, Perez, Aziz Behich, Umut Nayir (GZT Giresunspor), Davidson, Serkan, Milunovic (Alanyaspor)

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