Döşemealtı’ndan kadın istihdamına destek için ‘Emekçi Bakkal’ marketi

Döşemealtı Belediyesi kadınların istihdama katılması ve üretime yönelmesi, ürünlerinin pazarlanması için 50’ye yakın Kadın Kooperatifi’ni Termessos Döşemealtı Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında bir araya getirdi. Kadınların ürettiği ürünlerin pazarlanması amacıyla kurulan 130 metre karelik Emekçi Bakkal adı altında markette ürünler yerini almaya başladı. Emekçi Bakkal sayısının kısa sürede Antalya’nın önemli merkezlerinde hizmete açılacağı ve bu sayının 10’a çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, “ Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreten, emekçi kadınlarımızı desteklemeye devam edeceğiz” dedi.



“Kadın kooperatiflerinin güç birliği”

Döşemealtı Belediye Başkan Yardımcısı ve Termessos Döşemealtı Üretim ve İşletme Kooperatif Başkanı Engin Murat Özdemir, “Antalya’ da 25 tane kadın kooperatifi bulunuyor ama ilginç bir şekilde birbirlerinden haberi yok. Bunların 6 tanesi Ticaret Bakanlığı’ndan hibe almış, diğerleri de sırada bekliyor. Alanlarda bir şey üretemiyor. Çünkü ürettiğinizi eğer pazarlayamıyorsanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Kadın kooperatifleri kapanmaya yüz tutmuşlardı. Biz burada devreye girdik. Biz sizin ürettiklerinizi satmaya talibiz dedik. Siz üreteceksiniz, biz satacağız. Birlikte kazanacağız diyerek yola çıktık” diye konuştu.



“10 bakkal yolda”

Gelinen süreçte Emekçi Bakkal adıyla 130 metrekarelik ilk marketi açtıklarını ifade eden Başkan Özdemir, kadın kooperatiflerinden ürün alımına başladıklarını kaydetti. Çok yakında satışa başlayacaklarının altını çizen Özdemir, “Kadın üreticilerin üretim alanı konusundaki ihtiyacını belediye olanaklarıyla giderdik. Şimdi kadınlarımız gıda mühendislerinin denetim ve gözetiminde üretime başlayacak. Kadınların ürettikleri ürünleri biz bu marketlerde satacağız. Türkiye genelinde 24 kooperatifle görüşmede bulunduk. Onlardan ürün aldık. Antalya’da 25, Burdur ve Isparta’dan da 5 olmak üzere yaklaşık 50 kooperatifle yola çıktık” şeklinde konuştu.



“Kadınları destekliyoruz”

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç kadınları desteklediklerini belirterek, “Kadınlarımızın aile ekonomisine katkı sağlamasına vesile olmak, bir aracı olmak hedefimiz bu. Üretim anlamında kadınlarımız üretiyor. Ama tıkanılan nokta, üretilen ürünlerin pazarlanıp aile ekonomisine geri dönüşü. Önemli olan bu pazarı nasıl oluştururuz; bunun geri dönüşümünü, katkıyı nasıl aile içi ekonomiye geri yönlendirebiliriz bu amaçla bir çalışma yaptık. Önemli bir mesafe de kaydettik. Belediye’nin sonuna kadar tüm imkanlarımızla bu projenin arkasında olacağız” ifadelerini kullandı.

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