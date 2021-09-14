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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer'de denizde iki hortum oluştu

DHA

Kemer'de denizde iki hortum oluştu


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde peş peşe iki hortum oluştu. Hortumlar, yaklaşık 20 dakika su yüzeyinde ilerledi.
Göynük Mahallesi açıklarında saat 08.00 sıralarında deniz yüzeyinde hortum oluştu. Bir süre ilerleyen hortumun hemen ardından bir hortum daha çıktı. İki hortum, yaklaşık 20 dakika su yüzeyinde ilerledi. Çamyuva Mahallesi açıklarına kadar gelen hortumlar, daha sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. O anlar saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-09-14 10:44:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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