Kemer'de denizde iki hortum oluştu

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde denizde peş peşe iki hortum oluştu. Hortumlar, yaklaşık 20 dakika su yüzeyinde ilerledi.

Göynük Mahallesi açıklarında saat 08.00 sıralarında deniz yüzeyinde hortum oluştu. Bir süre ilerleyen hortumun hemen ardından bir hortum daha çıktı. İki hortum, yaklaşık 20 dakika su yüzeyinde ilerledi. Çamyuva Mahallesi açıklarına kadar gelen hortumlar, daha sonra kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. O anlar saniye saniye cep telefonlarına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-09-14 10:44:43



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