Kur'an Kursları yeni eğitim yılına dualarla başladı Muratpaşa İlçe Müftüsü Kuddusi Uysal: " Çocuklarımızın dinini ve milli manevi değerlerini öğrenmeleri geleceğimiz için son derece önemli"

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen eğitim faaliyetleri çerçevesinde Antalya Muratpaşa Müftülüğüne bağlı 60 Kur’an Kursunda ihtiyaç odaklı ve 46 yaş grubu kurslar dahil 120 derslikte yeni eğitim ve öğretim yılı dualarla başladı.

Müftülüğe bağlı Elif Kur'an Kursunda da yeni eğitim yılı açılış programı düzenlendi. Programa öğrenci velileri, öğrenciler ve kurs öğreticileri katıldı.

İstiklal Marşının okunması ile başlayan açılış minik öğrencilerin okuduğu Kur’anı Kerim tilaveti ve ilahiler ile devam etti. Muratpaşa İlçe Müftü Kuddusi Uysal açılışta yaptığı konuşmada , “Yavrularımızın bu heyecanlı gününde sizlerle birlikte olmaktan mutluyuz. En önemli gayemiz eğitim. Gelecek nesillerimizin dinini ve milli manevi değerlerini öğrenmelerinin geleceğimiz için son derece mühim olduğu gerçeğiyle yola çıkıyoruz. Öğreticilerimizin, yüreğindeki sevgiyi, hafızalarındaki bilgiyi, istikballeri için gerekli tüm donanımı yavrularımızla paylaşacaklarından, milletimize ve ailelerine faydalı iyi iyi insan, iyi bir Müslüman olarak yetiştirmeye çaba sarf edeceklerinden emin olmanızı istiyoruz. Bizlere güvenerek evlatlarınızı kurslarımıza teslim ettiğiniz için teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Gönül eğitiminin, kalp eğitiminin çok önemli olduğunu biliyor ve burada gönüller yapmaya çalışıyoruz. Yavrularımızın bu heyecanlı gününde sizlerle olmak mutluluk verici. Öğrenci ve Kur'an Kursu hocalarıma hayırlı bir eğitim dönemi diliyorum'” dedi. Konuşmanın ardından dualar eşliğinde açılış gerçekleştirildi.

Antalya'daki tüm Kur’anı Kerim Kurslarına kayıtların 20 Eylül 2021 tarihine kadar da devam edeceği bildirildi.

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