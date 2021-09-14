Geçen yılın aynı dönemine göre Antalya'da turist sayısı yüzde 202 arttı Antalya’yı ziyaret eden turist sayısı 6 milyonu geçti

Antalya Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Antalya'ya yılın başından bu yana hava yoluyla gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202 artarak 6 milyon 41 bin 439 oldu.

Antalya Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden alınan verilere göre Antalya’da turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Denizi, kumu, güneşi ve doğal güzellikleri ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ve Akdeniz'in en önemli turizm merkezlerinin başında gelen Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı artmaya devam ediyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ocak ayından bugüne kadar gelen turist sayısı 6 milyonu geçti. Turizmin başkenti Antalya'da alınan verilere göre ocak ayından bugüne Antalya'ya gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202 arttı. Ocak ayından bugüne kadar Antalya'yı ziyaret eden turist sayısı 6 milyon 41 bin 439 oldu.



“Geçen yıla göre turist sayısı yüzde 202 arttı”

Korana virüs salgını nedeniyle geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon turistle kapatan Antalya, tesislerdeki sıkı salgın tedbirleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçen yılın ocak ayından bugüne kadar 1 milyon 999 bin 842 kişinin ziyaret ettiği Antalya’da bu yıl aynı dönemde 6 milyon 41 bin 439 kişi ziyaret etti. Bu yılın Ocak ayından 13 Eylül'e kadar olan süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist sayısındaki artış oranı, yüzde 202 olarak açıklandı.



“Eylül ayında da artış devam ediyor”

Alınan verilere göre, geçen yılın Eylül ayının ilk 13 gününde, 445 bin 97 kişinin ziyaret ettiği Antalya’ya, bu sene aynı süreçte 757 bin 461 turist geldi. Eylül ayının ilk 13 günü itibariyle turist sayısında artış oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

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