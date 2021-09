Konyaaltı’nda 5 kursiyer, tiyatro oyunculuğu bölümünü kazandı

Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi’nin konservatuvarların tiyatro bölümü sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik açtığı ücretsiz kurslarda eğitim gören kursiyerlerden 5’i, tiyatro oyunculuğu bölümü kazandı.

Konyaaltı Belediyesi bünyesinde ilk kez 2019 yılı Aralık ayında kurulan Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, sanat camiasına yeni tiyatro oyuncuları kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi kursları, geçtiğimiz aylarda yeniden eğitim vermeye başladı. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert ve tiyatro oyuncuları Özlem Gür ile Dicle Alkan öncülüğündeki eğitimlerini tamamlayıp üniversite sınavlarına giren öğrencilerden 5’i, konservatuvarların tiyatro oyunculuğu bölümlerini kazanarak hayallerine kavuştu.



“Sanat camiasına oyuncu kazandırıyoruz”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, her zaman sanata ve sanatçıya destek verdiklerini belirterek sanat camiasına genç oyuncular yetiştirdiklerini ifade etti. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu bünyesinde her yıl, konservatuvarların tiyatro oyunculuğu bölümüne hazırlanan öğrencilere yönelik açtıkları kurslarda birçok öğrenciye destek olduklarını kaydeden Başkan Esen, fırsat eşitliği sağlamak adına açtıkları kursların tamamen ücretsiz olduğunu belirtti. Gençlerin, hayallerine kavuşması için her zaman desteklerini sürdüreceklerini belirten Esen, “Gençlerimizin, hayalini kurduğu alanda kendini geliştirmesi için Konyaaltı Belediyesi olarak her daim yanlarında olacağız. Gerek sporda gerekse de sanatta desteklerimiz sürecek. Tiyatro Akademimiz bünyesinde açtığımız kurslarda eğitim görerek, istedikleri bölümleri kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum ” dedi.



“Yeni projeler”

Önümüzdeki dönemde gerek üniversite gerekse lise öğrencilerine yönelik yeni kurslar açacaklarını ifade eden Konyaaltı Belediyesi Tiyatro Akademisi Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert ise kurs eğitimlerinden daha fazla öğrencinin faydalanabilmesi adına yeni çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

