Koyunları telef olan aileye 15 koyun hediye edildi

Antalya’nın Korkuteli İlçesi Gümüşlük Mahallesi’nde ağıla giren bir kurt sürüsü, Demirayak ailesinin 27 koyununu telef etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla Demirayak ailesine 15 koyun hediye edildi. Korkuteli’nin Gümüşlük Mahallesi’nde borçlanarak aldıkları koyunlarının kurt saldırısında telef olmasıyla üzüntü yaşayan aileyi, Antalya Büyükşehir Belediyesi 15 koyunla sevindirdi. Gümüşlük Mahallesi'nde iki hafta önce gece saat 04.00 sıralarında Ramazan Demirayak'a ait ağıla giren kurt sürüsü, 27 koyunu telef etmiş, 3’ünü ise yaralanmıştı. Yaşanan üzücü olay üzerine Ramazan Demirayak, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşarak yardım talebinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla Demirayak ailesinin zararlarının tanzim edilmesi için harekete geçildi. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından 15 koyun ve 5 çuval yem mağdur olan aileye ulaştırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin getirdiği koyunları görünce mutlu olan Ramazan Demirayak ve ailesi yeni hayvanlarını ağıla yerleştirerek yemledi.



“Yaralar sarıldı”

Ailenin zararının tespiti ve karşılanması için çalışmaları kısa sürede sonuçlandırdıklarını belirten Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Önder Bilgin, “Bu üzücü haberi duyar duymaz Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, vatandaşımıza destek verilmesi için talimat verdi. Yerelden kalkınma projesi, ülkenin önemli projelerinden bir tanesidir. Yerelde üreticilik ve besicilik yapan vatandaşlarımızın karşılaştığı bu tür olaylarda zararların tanzim edilmesi konusunda çok hızlı davranıyoruz. Telef olan hayvanların büyük bir kısmını temin ettik. Hayırlı olsun” diye konuştu.



“Acımız bir nebze dindi”

Koyun sürüsünün sahibi Ramazan Demirayak, kurt sürüsünün gece saatlerinde ağılın tellerinin altından girerek 27 koyunu telef ettiğini belirterek, “Böyle bir olay başımıza geldi. Gümüşlük Mahalle Muhtarımız Kadir Kaya’ya haber verdik, sonra Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşarak durumumuzu anlattık ve yardım istedik” diye konuştu.



“İlk kez böyle bir saldırı oldu”

Ramazan Demirayak’ın eşi Eylem Demirayak da, “Ağıla girdiğimizde kurtlar koyunlarımızı parçalamıştı. Bütün aile çok üzüldük. Allah kimseye göstermesin. Yaralı olan 3 hayvanı kurtarabildik” diye konuştu.

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