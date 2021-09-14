(Özel) Motosikletin çarptığı Alman çift metrelerce savrularak yaralandı Yaya geçidindeki kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi

Antalya'da motosikletin yaya geçidinden karşıya geçmekte olan turistlere çarpması sonucu meydana gelen kazada Alman karıkoca ile motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Evrenseki Turizm yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çolaklı istikametinden Kumköy istikametine gitmekte olan Burak Y.'nin kullandığı 07 HNT 58 plakalı motosiklet, yaya geçidinden geçmekte olan Nothar Detlef Loewe ve Heıke Loewe isimli Alman çifte çarptı. Kazada yaralanan Alman turistlere ilk müdahaleyi çevredeki esnaflar yaparken, yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ayağında platin olduğunu ve platinin bulunduğu yerin ağrıdığını söyleyen motosiklet sürücüsü Burak Y. ise, jandarma aracıyla tedavi için hastaneye götürüldü.

Kaza anı saniye saniyesine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bir süre yürüdükten sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Alman turistlerin yolun tamamen boşalmasını bekledikleri, tam yolun sonuna geldiklerinde aşırı hızlı bir şekilde gelen motosikletin Alman turistlere çarparak asfalta savurduğu görüldü.

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