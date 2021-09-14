Şantiyeden 25 bin liralık malzeme çalan zanlı yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde karayollarına ait şantiyeden 25 bin TL değerinde inşaat malzemeleri çalan şahıs yakalandı.

Korkuteli ilçesi Bayatbademleri Mahallesi'nde 5 Eylül Pazar günü karayollarına ait şantiyeden 25 bin TL değerinde inşaat malzemeleri çalınması ile ilgili 17. JASAT Timi tarafından yapılan çalışmada, hırsızlık olayını E.O. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.