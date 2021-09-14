Demre'ye 2 bin 200 metrekare uzunluğunda yürüyüş yolu

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Demre sahil bandı üzerinde yer alan Kömürlük Caddesi’nde başlattığı kaldırım çalışmasında sona gelindi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin geçen aylarda Demre’de gerçekleştirdiği inceleme sonrasında yapımına başlanan çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Demre’de yol, kaldırım ve altyapı alanlarında çalışma gerçekleştiriyor. Demre Kömürlük Caddesi’nde, KaşDemre karayolundan sahil bandını da kapsayacak şekilde yaklaşık 2 bin 200 metrekare uzunluğunda yürüyüş yolu yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Kömürlük Caddesi’nde gerçekleştiği kaldırım çalışmasında 6 bin metrekare yaya kaldırımı ve yaklaşık 5 bin 100 metre bordür taşı kullanıldı. Kaldırım çalışmasında görme engelli vatandaşlar için yürüyüş yolu yapıldı. Öte yandan sahil bandında yapılacak park çalışmasında 2 bin 600 metrekare parke ve bin metre bordür taşı döşenecek.

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